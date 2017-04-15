Участники предварительного голосования Партии «Единая Россия» обсудили проблемы ЖКХ, экологии и поддержки социально незащищенных слоев населения. Дебаты прошли в субботу, 15 апреля 2017 года.
В дискуссии по проблемам ЖКХ приняли участие генеральный директор АО «Ижевские электрические сети» Сергей Клементьев; заместитель главного инженера АО «Ижевские электрические сети» Вадим Баталов; сотрудник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ижевска Иван Седов; первый заместитель директора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (НУО «Фонд капитального ремонта в УР») Андрей Смирнов; руководитель муниципального образования «Кизнерский район», секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Плотников.
Участники дебатов акцентировали внимание на том, как важно учитывать мнение граждан в ходе проведения преобразований в жилищно-коммунальной сфере. В частности, Андрей Смирнов отметил необходимость соблюдения баланса интересов всех сторон в вопросах ЖКХ.
— Нужно добиваться справедливой и понятной оплаты за электроэнергию и отопление. Также считаю необходимым создать жесткую персональную ответственность для чиновников в этой сфере, чтобы не допускать того, что произошло у нас в отопительном сезоне, когда дома оставались без горячего водоснабжения и отопления. Считаю, что по капремонту есть много пробелов, которыми нужно заниматься.
В свою очередь, Александр Плотников высказался на тему ЖКХ в сельских районах.
— Тема ЖКХ в сельских районах для меня крайне актуальна. Стоит сказать, что это огромные расстояния, которые нужно преодолеть чтобы доставить газ, например, в районы. Изношенности сетей у нас также высокая, причем плотность населения по сравнению с городом небольшая. Если решить эти проблемы, то отток молодежи из сел будет не таким большим, как сейчас, - сказал Плотников, обративший также внимание на проблему изношенности жилого фонда в районах Удмуртии.
Участники дебатов отметили важность недопущения снижения уровня благосостояния граждан.
В дискуссии на тему «Экология и защита окружающей среды» приняли участие депутат Госсовета УР,юрист ООО «Продсервис» Валерий Песков, председатель правления Республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав» Сергей Буторин и председатель первичной профсоюзной организации «Концерна «Калашников» Дмитрий Рылов.
Участники дебатов затронули темы создания регионального оператора по вывозу мусора, защиты леса, а также привлечение инвесторов в данную отрасль.
Собравшиеся назвали в качестве одной из важнейших проблему утилизации отходов. По их мнению, необходимо внедрение новейших технологий, позволяющих использовать вторичное сырье. Также речь шла о привлечении инвестиций в переработку отходов.
— Власть и бизнес сообщество должны объединяться. Сегодня предприниматели делают из вторичного сырья стрейч-пленку, пет-бутылки. Это приводит к тому, что 10-15 тонн отходов в сутки уже не уходят на захоронение. Мы должны помочь и предпринимателям, и активистам-волонтерамработатьна благо нашего региона, - сказал Сергей Буторин.
Помимо этого, на дебатах подняли вопрос загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями, которых в Удмуртии большое количество.
— Все вы знаете, что Удмуртия - это промышленный регион, где много предприятий оборонного комплекса. Принято считать, что «оборонка» и экология два противоречивых понятия. Мы считаем напротив, что это союзники. На предприятия нужно внедрять современные технологии очистки, привлекать инвесторов, тогда вреда окружающей среде предприятия наносить не будут, - рассказал председатель первичной профсоюзной организации концерна «Калашников» Дмитрий Рылов.
Депутат Госсовета УР, юрист ООО «Продсервис»Валерий Песков отметил важность развития экологического туризма.
— Порядка 80 миллионов у нас получает Сарапул, дом Чайковского получает большие средства. Конечно, значимые точки – это Калашников и Чайковский, но надо обращать внимание и на другие моменты, - сказал он.
Участники дискуссии заявили о том, что нужно поддерживать постоянную коммуникацию между властями, предпринимателями и жителями региона по проблемам экологии.
В дебатах на тему «Поддержка социально незащищенных слоев населения» приняли участие заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Дмитрий Плешаков, директор по защите ресурсов ООО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ОАО «Ижнефтемаш«) Игорь Сухоруков и председатель правления Республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав» Сергей Буторин.
Они подняли проблемы пособий, льготных лекарств, занятости подростков, роста тарифов, низкой юридической грамотности населения.
Дмитрий Плешаков отметил непростую ситуацию с утечкой кадров из медицинской отрасли.
— Нехватка медицинских работников –проблема, которую ощущает каждый. Записавшись в ту или иную поликлинику на определенное время мы, к сожалению, не можем попасть к врачу. Еще одна проблема – платная медицина. Платные анализы, диагностика – это очень накладно. Нехватка койко-мест. Хотелось бы, чтобы все мы жили на более высоком уровне, - сказал он.
Дмитрий Плешаков также назвал главную причину утечки кадров – низкие зарплаты. Молодые врачи по окончании института либо покидают регион, либо уходят в коммерческие структуры.
Сергей Буторин призвал людей объединиться и вместе решать социальные проблемы. По его мнению, только вместе мы сможем добиться нужных результатов.
Игорь Сухоруков отметил, что главная задача депутатов регионального парламента – облегчить жизнь людей, оказавшихся в трудных жизненных условиях.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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