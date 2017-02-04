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На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов

1 февраля
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Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

2 На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили производство медного лома из отходов

На Чепецком механическом заводе в Глазове освоили новую технологию промышленного производства медного лома. Отходы кальциевого производства, требующие утилизации, перерабатываются в товарный продукт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ, сообщает пресс-служба АО ЧМЗ.

За период проведения опытных работ из медьсодержащих отходов получено более 1,7 тыс. тонн медного лома. По итогам испытаний были даны положительные отзывы о возможности его использования. Экономический эффект от реализации товарного продукта – медного лома - составил порядка 7 млн рублей. Около 2 млн рублей в год предприятие сэкономит за счёт исключения размещения медьсодержащих отходов кальциевого производства на ранее выделенной специальной площадке предприятия.

«Организация переработки медьсодержащих отходов кальциевого производства позволила также повысить экологическую безопасность производства, исключив попадание опасных медьсодержащих растворимых веществ в грунтовые воды. Таким образом, в АО ЧМЗ решена задача утилизации медьсодержащих шламов и полностью исключено негативное воздействие на окружающую среду при их переработке и хранении», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Разработчики уникальной технологии получения медного лома из шламов – Вячеслав Киверин, Андрей Таланов, Владимир Богданов и Владимир Князев стали лауреатами 2 степени корпоративной премии ТВЭЛ в номинации «Лучшее решение по обеспечению экологической безопасности».

Фото: chmz.net

Метки: Чепецкий механический завод новая технология промышленного производства медного лома

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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