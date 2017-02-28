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На Чепецком механическом заводе в Глазове новый гендиректор

27 февраля
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Совет директоров АО ЧМЗ принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Константина Вергазова и назначил на эту должность Дениса Анищука.

D105ce62d4911fe57a6f6896771cad1a На Чепецком механическом заводе в Глазове новый гендиректор

21 февраля на встрече с трудовым коллективом президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин представил нового генерального директора Чепецкого механического завода Дениса Сергеевича Анищука, сообщает пресс-служба АО ЧМЗ.

Совет директоров АО ЧМЗ принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Константина Вергазова и назначил на эту должность Дениса Анищука.

Денис Анищук избран генеральным директором АО «ЧМЗ» с 21 февраля 2017 года сроком на пять лет. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора - директора по производству ЧМЗ, а с декабря 2016 года исполнял обязанности генерального директора предприятия.

В обращении к коллективу Денис Сергеевич отметил, что в своей работе на новом посту намерен особое внимание уделить разработке линейки новых продуктов, снижению себестоимости выпускаемой продукции и совершенствованию в области качества.

– Если на сегодняшний день (в этом большая заслуга Константина Юрьевича Вергазова) общий объем выручки составляет 14 млдр руб., то для того, чтобы поддерживать высокий темп роста, к 2021 году необходимо обеспечить поступление дополнительных7 млрд рублей, - пояснил Денис Сергеевич. – Прирост выручки обеспечит разработка и реализация новых продуктов общепромышленного назначения.

Кроме того, Юрий Оленин поблагодарил Константина Вергазова за проделанную работу в должности генерального директора АО ЧМЗ, отметив профессиональные способности в реализации оптимальных организационных, технологических и конструкторских решений. К.Ю.Вергазов продолжит трудиться в контуре Топливной компании ТВЭЛ в должности вице-президента АО «ТВЭЛ».

Напомним, Константин Вергазов руководил ЧМЗ с 2014 года.

СПРАВКА:

Анищук Денис Сергеевич родился 10.01.1978 года в Свердловске. Закончил УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург) по специальности: химическая технология материалов современной энергетики.

Начинал свою трудовую деятельность на Чепецком механическом заводе в должности мастера цеха № 4 (химико-металлургический цех по переработке урана). Затем работал технологом цеха № 4, заместителем руководителя проекта по сверхпроводящим материалам (СПМ). Участвовал в создании и диверсификации производства сверхпроводящих материалов для обеспечения обязательств РФ по проекту ИТЭР.

В 2007 году был назначен начальником цеха № 87 (по производству СПМ).

В 2011 году стал заместителем генерального директора по развитию неядерных бизнесов – руководителем центра металлургии.

В 2015 году по программе ротации кадров Д.С. Анищук был переведен в ПАО «Ковровский механический завод» на должность Первого заместителя генерального директора-директора по операционной деятельности, затем в ООО «УЗГЦ» на должность Первого заместителя генерального директора по развитию.

С января 2016 г. Денис Сергеевич занимал должность заместителя генерального директора - директора по производству АО ЧМЗ.

Фото: atomic-energy.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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