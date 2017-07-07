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На Всероссийских соревнованиях по стрельбе пьедестал почета заняли представительницы Удмуртии

26 июня
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26 bulling На Всероссийских соревнованиях по стрельбе пьедестал почета заняли представительницы Удмуртии

Представительницы Удмуртской Республики заняли весь пьедестал почета на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

С 22 по 29 июня в подмосковном стрелковом комплексе "Лисья нора" проходит личный Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В субботу, 24 июня, на Всероссийских соревнованиях женщины сразились за победу в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров". Победу одержала Юлия Каримова, второе место заняла Наталья Братчикова, тройку призеров замкнула уроженка Удмуртии, ныне выступающая за Архангельскую область, Дарья Вдовина.

Фото: Минспорт УР

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