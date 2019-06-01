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На часах – время ЕГЭ

30 мая
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С 27 мая по 1 июля продлится основной период сдачи госэкзаменов.

Laptop 3087585 960 720 На часах – время ЕГЭ

Единый государственный экзамен в Удмуртии в этом году напишут 7893 участника, это на 4,5 процента больше, чем в прошлом году.

Самый популярный экзамен традиционно – русский язык, на него зарегистрировались 93,2 процента от общего количества участников ЕГЭ. Среди предметов по выбору, которые будут сдавать одиннадцатиклассники, большей популярностью пользуются естественнонаучные. Выпускники из Удмуртии, как и в прошлом году, отдали предпочтение обществознанию (его выбрали 43,9 процента выпускников), физике и биологии (24,8 и 22,3 процента соответственно). Кроме того, вырос интерес к информатике и иностранному языку: подростки чувствуют запрос времени на профессии, где программирование и английский наверняка будут востребованы. Впервые в этом году в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включён китайский язык, но в Удмуртии сдавать его не будет ни один выпускник.

С 2019 года выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче.

Государственная итоговая аттестация пройдёт в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Если в этот срок выпускник получит неудовлетворительный результат по обязательным предметам, он сможет пересдать ЕГЭ в сентябре.

В республике во время основного периода ЕГЭ будет задействовано 53 пункта проведения экзаменов (ППЭ), 675 аудиторий. Для обеспечения успешного проведения ЕГЭ будут работать почти 3 тысячи специалистов, прошедших обучение на федеральной обучающей платформе. Мониторинг хода экзаменов будут вести 237 аккредитованных региональных общественных наблюдателей, для онлайн-наблюдения в дни экзамена будет функционировать региональный ситуационный центр на 20 рабочих мест. 59 общественных наблюдателей прошли подготовку на федеральной обучающей платформе онлайн-наблюдателей. Охват аудиторий видеонаблюдением в режиме реального времени во время основного периода приблизится к 100 процентам. Во всех ППЭ будут применены технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети Интернет.

Знай!

Вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать специалистам сектора ГИА по телефону «горячей линии»: +8 (3412) 63-17-95.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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