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На бульваре Гоголя в Ижевске может появиться памятник писателю и персонажам его книг

5 ноября
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Жители города озвучили, а власти решили поддержать эту идею 4 ноября, во время торжественной церемонии открытия реконструированного бульвара.

Nik 6788 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad На бульваре Гоголя в Ижевске может появиться памятник писателю и персонажам его книг

Реконструированный бульвар Гоголя торжественно открыли в Ижевске в День народного единства. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, проект создан в диалоге с ижевчанами.

«Формирование комфортной городской среды», на мой взгляд, – самый эффективный федеральный проект за последние годы. Он получил поддержку Владимира Владимировича Путина и огромный отклик от граждан. Я очень рад, что Удмуртия справилась с задачами, в срок завершила благоустройство территорий. Но главное – мы научились создавать проекты в диалоге с гражданами. Работа на бульваре Гоголя весной этого года начиналась с массы обращений и вопросов, и мы с главой города даже решили несколько сместить сроки открытия, чтобы учесть как можно больше мнений. В итоге получился хороший объект – с большим потенциалом дальнейшего развития. Множество идей ещё не реализовано. В том числе, тех, что рождаются «здесь и сейчас». Только что жители озвучили идею – создать на бульваре Гоголя памятник писателю или его персонажам. Я искренне благодарен им – и всем, кто неравнодушен к судьбе этого городского пространства, кто думает о его развитии и наполняет новыми смыслами», - прокомментировал Александр Бречалов.

Он также поблагодарил за поддержку проекта благоустройства бульвара главу Ижевска Юрия Тюрина, и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии Ивана Маринина и всех, кто помог в его реализации.

Представитель федерального Министерства строительства Оксана Демченко назвала проделанную на бульваре Гоголя работу грандиозной. «Новый преобразованный бульвар – сердце Ижевска. Он притягивает людей. Он появился, в том числе, благодаря стараниям Главы региона – энергичного, ответственного, заряженного человека, который умеет слышать людей, и благодаря активной неравнодушной позиции руководства города», - отметила Оксана Демченко.

«Сделана большая работа, и есть ещё много идей на будущее. Например, планируем вновь поддержать инициативу жителей и объявить конкурс на лучший проект скульптур персонажей бессмертных произведений Гоголя», - добавил глава города Ижевска Юрий Тюрин.

Напомним, что судьба этой территории активно обсуждалась на протяжении нескольких последних лет. Итоговый проект благоустройства бульвара для участия в программе «Формирования комфортной городской среды» разработан с привлечением общественности и экспертов КБ «Стрелка» (г. Москва) – партнёра по реализации приоритетного проекта. Представители КБ «Стрелка» неоднократно посещали территорию, давали консультации по её развитию.

В итоге здесь появились благоустроенные тротуары, озеленение, освещение, скамьи, демонтировали старые бортовые камни и заложили подземный провод для линии наружного освещения.

Ход работ контролировался общественниками, в процессе их выполнения проект подвергался корректировкам. В проект по благоустройству бульвара Гоголя авторским надзором внесено 10 изменений.

Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству общественного пространства на 2017 год составил 44,8 млн рублей. Из этой суммы 30,6 млн рублей – средства бюджета Российской Федерации, 13,75 млн рублей – бюджет Удмуртии и 494 тысячи рублей – бюджет города Ижевска.

В 2017 году проведена первая очередь реконструкции объекта, в дальнейшем предполагается смысловое наполнение территории, возможна установка скульптур, идейная организация общественного пространства.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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