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На благо Кизнерского района и республики. ООО «Интера», эффективно развивая лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство, решает социально значимые задачи

6 апреля
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Строители отмечают, что в последнее время всё большее количество людей предпочитает строить загородные дома из дерева. И тому есть множество причин, главная из которых – экологичность деревянного строения. К тому же такие дома выгодны по цене, невероятно привлекательны внешне и быстро возводятся, причём без ущерба качеству. В Удмуртии желающих иметь практичный и уютный дом из дерева тоже немало. Тем более что рынок деревянного домостроения в республике развивается крайне динамично. Опыт работы в этой отрасли на прошедшем 26 марта Национальном лесном форуме продемонстрировала ООО «Интера» - предприятие из Кизнерского района, имеющее чистую репутацию и широкую известность в Удмуртии и за её пределами. Миссия компании заключается в улучшении благосостояния людей, повышения качества жизни, так как основная цель «Интеры» производство и строительство качественных домов.

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Максимум выгоды, минимум отходов

Компания «Интера» открылась в 2004 году, сегодня здесь сосредоточен полный цикл производства. Предприятие занимается заготовкой и вывозкой круглого леса, распиловкой и сушкой досок, производством готовых комплектов домов, включая окна, двери, вагонку, шпунтованную доску, плинтуса и другие погонажные изделия. Кроме того, сформированные на предприятии строительные бригады монтируют эти строения.

За годы работы ООО «Интера» накопила колоссальный опыт в отрасли деревянного домостроения и завоевала доверие сотен благодарных клиентов. Останавливаться на достигнутом предприятие, естественно, не собирается. В планах компании – реализация инвестиционного проекта, об основных направлениях которого газете «Удмуртская правда» рассказал Дмитрий Кашлев, директор ООО «Интера». Главное направление, по его словам, – это увеличение выпуска комплектов домов из оцилиндрованного бревна и сухого бруса ориентировочно до 150 комплектов в год. Кроме всего прочего, в планах предприятия – создание производства сухого берёзового шпона. Все отходы производства ООО «Интера» будет перерабатывать в пеллеты. Для этого компания планирует построить новый цех и приобрести производственные линии с плановой производительностью 2000 килограммов в час.

Проект получил поддержку

По словам Дмитрия Кашлева, реализация проекта позволит направить в экономику региона свыше 500 миллионов рублей, повысить уровень занятости населения Кизнерского района. Говоря о повышении трудоустройства, он имеет в виду создание 207 новых современных рабочих мест. Это очень своевременная инициатива, учитывая, что в 2018 году в Кизнере завершится программа по уничтожению химического оружия, и в результате без работы останется большое количество людей.

Кроме того, ООО «Интера» планирует заключить договоры с индивидуальными предпринимателями и предприятиями района на заготовку древесины, проведение работ по уходу за лесами, включая выращивание посадочного материала и лесопосадки. Это также поспособствует созданию дополнительных рабочих мест и развитию малого бизнеса.

Реализация инвестиционного проекта станет большим подспорьем и в развитии инфраструктуры района.

– За счёт прибыли предприятия в посёлке Кизнер будут построены универсальная спортивная игровая площадка для баскетбола, мини–футбола и волейбола, три детские игровые площадки и хоккейная коробка, – уточнил Дмитрий Кашлев.

Понимая, насколько важен инвестиционный проект ООО «Интера» в плане развития лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства в регионе и решения социально значимых задач, его поддержала новая команда Правительства Удмуртской Республики и администрация Кизнерского района.

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