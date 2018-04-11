Максимум выгоды, минимум отходов
Компания «Интера» открылась в 2004 году, сегодня здесь сосредоточен полный цикл производства. Предприятие занимается заготовкой и вывозкой круглого леса, распиловкой и сушкой досок, производством готовых комплектов домов, включая окна, двери, вагонку, шпунтованную доску, плинтуса и другие погонажные изделия. Кроме того, сформированные на предприятии строительные бригады монтируют эти строения.
За годы работы ООО «Интера» накопила колоссальный опыт в отрасли деревянного домостроения и завоевала доверие сотен благодарных клиентов. Останавливаться на достигнутом предприятие, естественно, не собирается. В планах компании – реализация инвестиционного проекта, об основных направлениях которого газете «Удмуртская правда» рассказал Дмитрий Кашлев, директор ООО «Интера». Главное направление, по его словам, – это увеличение выпуска комплектов домов из оцилиндрованного бревна и сухого бруса ориентировочно до 150 комплектов в год. Кроме всего прочего, в планах предприятия – создание производства сухого берёзового шпона. Все отходы производства ООО «Интера» будет перерабатывать в пеллеты. Для этого компания планирует построить новый цех и приобрести производственные линии с плановой производительностью 2000 килограммов в час.
Проект получил поддержку
По словам Дмитрия Кашлева, реализация проекта позволит направить в экономику региона свыше 500 миллионов рублей, повысить уровень занятости населения Кизнерского района. Говоря о повышении трудоустройства, он имеет в виду создание 207 новых современных рабочих мест. Это очень своевременная инициатива, учитывая, что в 2018 году в Кизнере завершится программа по уничтожению химического оружия, и в результате без работы останется большое количество людей.
Кроме того, ООО «Интера» планирует заключить договоры с индивидуальными предпринимателями и предприятиями района на заготовку древесины, проведение работ по уходу за лесами, включая выращивание посадочного материала и лесопосадки. Это также поспособствует созданию дополнительных рабочих мест и развитию малого бизнеса.
Реализация инвестиционного проекта станет большим подспорьем и в развитии инфраструктуры района.
– За счёт прибыли предприятия в посёлке Кизнер будут построены универсальная спортивная игровая площадка для баскетбола, мини–футбола и волейбола, три детские игровые площадки и хоккейная коробка, – уточнил Дмитрий Кашлев.
Понимая, насколько важен инвестиционный проект ООО «Интера» в плане развития лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства в регионе и решения социально значимых задач, его поддержала новая команда Правительства Удмуртской Республики и администрация Кизнерского района.
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