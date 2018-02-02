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На бегу и с радостью

1 февраля
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Около 900 участников благотворительного пробега 27 января прибыли в ижевский парк имени Кирова. Они сделали добровольные взносы. Набралось полмиллиона рублей. Этой суммы хватит, чтобы оплатить 10 дорогостоящих процедур для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

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Сильный ветер и морозец не дал собраться всем одновременно. Однако, пришли люди подготовленные. И маленьких детей я тут не видел закутанными. Состоялся и специальный детский забег, а затем сразу разъехались по домам. Конечно, успели получить медали участников на финише, а также попить чаю у сцены, приплясывая под зажигательную музыку в одной из разновидностей фитнеса.

Напутствие перед забегом дали двукратная олимпийская чемпионка (Калгари) Тамара Тихонова и бронзовый призёр Олимпиады в Сиднее Мария Феклистова. Этот забег можно рассматривать и в качестве моральной поддержки нынешним олимпийцам и паралимпийцам в Корее. Комментировал это соревнование Вячеслав Вичужанин. Благодаря его внимательности участники узнали, что среди них есть дуатлонисты, которые с утра проплыли водную дистанцию в бассейне. Они тоже не испугались ветра и морозца. Первым дистанцию в три километра пробежал Денис Лекомцев. Но вообще в этот день победители не фиксировались, так как победителями были признаны все бегуны и лыжники. Как всегда, было заметно «Динамо», в том числе и команда Ижевского городского отдела внутренних дел. Их представитель Татьяна Кудрявцева выкроила часть своего дня рождения, чтобы сфотографировать коллег на трассе.

В радостном оживлении стартующих и финиширующих болельщики тоже не замерзали, в отличие от остановок, где долго приходилось ждать трамвая.

Тамара Тихонова предложила в следующий раз учитывать текущие спортивные соревнования и доставлять ящики для сбора средств и туда: спортсмены тоже поддержат доброе дело, даже если заняты на комплексе имени Галины Кулаковой и не могут приехать в парк, чтобы пробежать в общем благотворительном забеге.

Заведующая специализированным отделением больницы Елена Богатырёва пояснила, что основную помощь онкобольные дети получают в Удмуртии бесплатно, но есть такие методы лечения, что проводятся только за пределами республики, и такое лечение требуется оплачивать. Я думаю, все бегуны и лыжники остались довольны, что внесли свою лепту в доброе дело. От имени благотворительного фонда его председатель Надежда Ястребова поблагодарила и фирмы, которые внесли свои денежные взносы, чтобы поддержать это мероприятие.

Фото https://vk.com/podarizavtra

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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