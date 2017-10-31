День автомобилиста лучшие водители отметили соревнованиями на автодроме в Ижевске. Эти традиционные соревнования организует Удмуртское отделение Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). 16 участников выполнили программу скоростного маневрирования и выдержали экзамен по Правилам дорожного движения.
Блеснул водительским мастерством Михаил Очеев - инструктор автошколы ВОА. Он побеждает второй год подряд. В этот раз он занял первое место и на экзамене и в конкурсе вождения. Российскую программу по вождению он выполнил за 58,4 секунды. Ответил на вопросы экзамена (на компьютере) без ошибок, затратив на это пять минут.
Призерами вслед за Очеевым стали его коллеги-инструкторы Игорь Финский и Денис Гилязев. Медали, грамоты и ценные подарки призерам торжественно вручил председатель общества автомобилистов Сергей Петухов. Все участники были отмечены памятными подарками.
То, что все три призера – инструкторы из одной автошколы, объясняет, что именно в этой школе добротно готовят водителей.
Виктор КОЩЕЕВ
Фото: Komcity.ru
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