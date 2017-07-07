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На автодороге Завьялово - Каменное в Удмуртии на месяц ограничат движение

15 июня
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%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b На автодороге Завьялово - Каменное в Удмуртии на месяц ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ с 26 июня по 1 августа 2017 года, будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге «Завьялово - Каменное», сообщают в ГИБДД Удмуртии.

Для объезда участка ремонта рекомендуют использовать автомобильные дороги «Обход города Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми», «Окружная города Ижевска», «(Ижевск-Аэропорт) – (Ижевск-Воткинск)», «(Ижевск-Аэропорт) – (Завьялово-Гольяны)», «(Ижевск-Аэропорт) - Завьялово», «Ижевск - Аэропорт», «Завьялово - Гольяны».

Также в общении отмечается, что в Удмуртии продолжаются ремонты на дорогах федерального, регионального и муниципального значения. Ремонт проводится без закрытия движения, с ограничением движения по полосам.

Участки дорог федерального значения:

  • Игринский район – с 249-го километра по 265-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга»;

  • Алнашский район - с 55-го по 61-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» (Можгинский тракт);

  • Завьяловский район – со 153-го километра по 158-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» (Можгинский тракт),

  • Завьяловский район – «Обход г. Ижевска на подъездной автодороге к городу Перми» (Западный обход).

Участки улично-дорожной сети города Ижевска:

  • улица Воткинское Шоссе от поворота на СХВ до развязки на деревню Хохряки;

  • улица 9 Января на участке от улицы Воткинское Шоссе до улицы 10 лет Октября;

  • улица Карла Либкнехта на участке от улицы Пушкинская до улицы Орджоникидзе;

Участки дорог регионального и межмуниципального значения:

  • на участке автомобильной дороги «Завьялово – Гольяны»- до 26 км

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