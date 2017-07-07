В связи с проведением ремонтных работ с 26 июня по 1 августа 2017 года, будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге «Завьялово - Каменное», сообщают в ГИБДД Удмуртии.
Для объезда участка ремонта рекомендуют использовать автомобильные дороги «Обход города Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми», «Окружная города Ижевска», «(Ижевск-Аэропорт) – (Ижевск-Воткинск)», «(Ижевск-Аэропорт) – (Завьялово-Гольяны)», «(Ижевск-Аэропорт) - Завьялово», «Ижевск - Аэропорт», «Завьялово - Гольяны».
Также в общении отмечается, что в Удмуртии продолжаются ремонты на дорогах федерального, регионального и муниципального значения. Ремонт проводится без закрытия движения, с ограничением движения по полосам.
Участки дорог федерального значения:
Игринский район – с 249-го километра по 265-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга»;
Алнашский район - с 55-го по 61-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» (Можгинский тракт);
Завьяловский район – со 153-го километра по 158-й «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» (Можгинский тракт),
Завьяловский район – «Обход г. Ижевска на подъездной автодороге к городу Перми» (Западный обход).
Участки улично-дорожной сети города Ижевска:
улица Воткинское Шоссе от поворота на СХВ до развязки на деревню Хохряки;
улица 9 Января на участке от улицы Воткинское Шоссе до улицы 10 лет Октября;
улица Карла Либкнехта на участке от улицы Пушкинская до улицы Орджоникидзе;
Участки дорог регионального и межмуниципального значения:
- на участке автомобильной дороги «Завьялово – Гольяны»- до 26 км
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