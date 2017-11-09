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На 40 млн рублей пополнился в октябре счет Регионального оператора капремонта в Удмуртии

8 ноября
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Средняя собираемость взносов по республике держится на уровне 92 процентов

Article6181 На 40 млн рублей пополнился в октябре счет Регионального оператора капремонта в Удмуртии

В октябре за счет взносов на капитальный ремонт «общий котел» Регионального оператора пополнился на 40,2 млн.рублей, что составляет 89%, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта. Средняя собираемость в Удмуртии за 10 месяцев 2017 года держится на вершине и составляет 92%.

Лидерами по оплате взносов в прошлом месяце стали Юкаменский район – 169%, Кезский район – 130% и Граховский район – 115%.

Среди городов республики Можга собрала взносов на капитальный ремонт больше всех - 104%. Ижевск, Воткинск, Глазов и Сарапул – 95%, 87%, 82% и 77% соответственно.

Меньше всех собираемость в ушедшем месяце у Сюмсинского района – 55%, Киясовского района – 56% и Ярского района – 69%.

По итогам 10 месяцев этого года из «тройки» вышеуказанных аутсайдеров меньше всех собрал Киясовский район – 51%. Из 974,9 тысяч рублей начисленных, оплачено – 497 тыс.рублей. В этом году регоператор в этом районе проводит капитальные работы в 3 МКД на сумму 534 тыс. руб., на будущий год запланирован ремонт в 4 МКД на сумму 480 тысяч рублей.

В Фонде напоминают, что так как капитальные работы проводятся только за счет собранных средств собственников, а количество отремонтированных домов муниципального образования напрямую зависит от собираемости в нем, то важно своевременно платить взносы.

Сегодня региональный оператор проводит утвержденные региональной программой работы в установленные сроки. В этом году сформирован дополнительный список домов, которые отремонтируют ранее сроков, в том числе благодаря высокой собираемости в каждом муниципальном образовании.

Фото: mozlife.ru

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