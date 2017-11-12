Главная » Спорт » Мяч на все вкусы

Мяч на все вкусы

12 ноября
0

Первая неделя ноября в Ижевске получилась баскетбольной

%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be 3 %d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0 Мяч на все вкусы

Завершил ее 7 ноября заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко (спортивный АК-47). Он провел мастер-класс для юных баскетболистов, который превратился в жизнерадостный спортивный праздник. В нем участвовала и взрослая команда игроков во главе с Александром Бречаловым.

Ожидание высокого гостя немножко затянулось, но ведущий встречи Илья Мнгодо (как в недавнем прошлом опытный капитан ижевской команды) сохранял спокойствие. И вот Андрей Кириленко появился в спортзале Ижевской медакадемии. Сразу же в спортивной форме. Вместе с ним в этот раз на площадку вышли члены его московской команды заслуженный мастер спорта Никита Моргунов, мастер спорта международного класса Владимир Дячок и спортивный организатор Александр Анищенко.

Приезд президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко – лучшая популяризация этой игры. Очень естественно Андрей напомнил, что родился в Ижевске и рад видеть так много земляков. Тут же он поблагодарил юных баскетболистов за то, что любят игру, их родителей за то, что идут на траты ради баскетбола, тренеров – за терпение, а руководителей (от Главы республики до директоров школ) за то, что поддерживают этот вид спорта.

Тренировка началась с ведения мяча. И постепенно задания усложнялись. Андрей Кириленко подбадривал юных участников не останавливаясь: «Не бойтесь ошибиться, почувствуйте себя центром внимания зрителей».

Не забывал АК-47 и о трибунах: «Кто-нибудь из зрителей может так сделать?» – спрашивал он о ведении двух мячей одновременно. И тут же разрешал вызвавшемуся мальчику попробовать. Получилось! И в адрес других участников слышалось: «Браво, браво, молодец!»

– А теперь проверим, как в Ижевске умеют попадать в кольцо, - подзадорил Кириленко и провел соревнования на оба кольца до 10 забитых мячей:

– Что-то медленно идет дело. Помогайте друг другу. Замечайте за собой: почему вы выигрываете? Потому что не сдаетесь и поддерживаете друг друга, - делал вывод наш гость.

В небольшом перерыве Андрей Кириленко ответил на вопросы баскетболистов и их родителей. Сейчас Андрей Кириленко болеет за сборные России во всех дисциплинах баскетбола. Он доволен, что баскетбол «3 на 3» тоже стал олимпийским видом спорта. Почетный гость спросил в свою очередь:

– Кто видел 6 ноября матч ЦСКА с «Химками»? И продолжил: «После долгого перерыва наконец-то был настоящий ажиотаж перед таким матчем. На трибунах все было занято. Игра была равная. И я хотел бы, чтобы такая атмосфера вокруг матчей сохранялась. И в таком случае не так важно, кто победит. Все равно это будет на пользу российскому баскетболу».

Затем состоялся товарищеский матч между московской командой Андрея Кириленко (впрочем, за нее играл и председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин) и командой Удмуртии во главе с Александром Бречаловым и с участием мастера спорта международного класса Руслана Авлеева. Два периода команды провели очень результативно и завершили встречу боевой ничьей 63:63. Играли в открытый баскетбол. Андрей Кириленко провел массу обманных движений, забил мяч сверху, даже точный пас пяткой отдал партнеру, но тут последовал неумолимый свисток судьи!

В тему

Глава Удмуртии Александр Бречалов 8 ноября провел рабочую встречу с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

– Удмуртия всегда славилась своими талантами в области спорта, - сказал известный спортсмен. - Хорошо, что здесь есть команда, играющая на высоком уровне. Но нам известны и проблемы. Прежде всего, это вопросы менеджмента и укрепления спортивной инфраструктуры.

С руководителем федерации согласился Александр Бречалов:

– У нас в работе с воспитанием детей есть провальный момент, касается он возраста 14-15 лет, когда увлеченные спортом ребята перестают видеть себя в Удмуртии, они начинают смотреть по сторонам, искать более привлекательные условия развития. Мы уже знаем, как решить эту проблему в футболе, теперь надо искать новые подходы в баскетболе.

Глава республики считает, что необходимо менять культуру отношения к спорту.

– Зрителям не столько важен спортивный результат, сколько получение эмоций. Есть опыт, есть идеи, но пока мы не способны привлечь к спортивным состязаниям массового зрителя. Вот у нас в Грахово уже не первый год проводят чемпионаты по перетягиванию каната. Когда это событие превратим в оригинальное шоу, дадим возможность желающим не просто посмотреть на соревнования, но и предоставим другие услуги, добавим каких-либо современных элементов, народ потянется, - отметил руководитель республики.

Участники встречи договорились о продолжении совместной работы по реализации концепции развития баскетбола в Удмуртии. Александр Бречалов поблагодарил Андрея Кириленко за плодотворный визит на малую родину, за постоянное внимание к республике.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Победа на Гран-при в Китае
12 ноября
Главный приз своего первого взрослого турнира завоевала ижевчанка Алина Загитова. Это произошло на ки...
Из Подмосковья в Поднебесную
12 ноября
В Подмосковье хоккеистам «Ижстали» удалось набрать пять очков из шести возможных. После чего последов...
КПРФ остановила «Прогресс»
12 ноября
Две победы одержала команда КПРФ над глазовским «Прогрессом». Счет матчей убедительный: 5:0 и 5:2....
Александр Бречалов выступил за сборную Удмуртии в баскетбольном матче против команды «Звёзд России»
8 ноября
Встреча завершилась дружеской ничьей 63:63. Сборная Удмуртии смогла сравнять счет за секунды до конца...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо