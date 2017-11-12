Завершил ее 7 ноября заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко (спортивный АК-47). Он провел мастер-класс для юных баскетболистов, который превратился в жизнерадостный спортивный праздник. В нем участвовала и взрослая команда игроков во главе с Александром Бречаловым.
Ожидание высокого гостя немножко затянулось, но ведущий встречи Илья Мнгодо (как в недавнем прошлом опытный капитан ижевской команды) сохранял спокойствие. И вот Андрей Кириленко появился в спортзале Ижевской медакадемии. Сразу же в спортивной форме. Вместе с ним в этот раз на площадку вышли члены его московской команды заслуженный мастер спорта Никита Моргунов, мастер спорта международного класса Владимир Дячок и спортивный организатор Александр Анищенко.
Приезд президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко – лучшая популяризация этой игры. Очень естественно Андрей напомнил, что родился в Ижевске и рад видеть так много земляков. Тут же он поблагодарил юных баскетболистов за то, что любят игру, их родителей за то, что идут на траты ради баскетбола, тренеров – за терпение, а руководителей (от Главы республики до директоров школ) за то, что поддерживают этот вид спорта.
Тренировка началась с ведения мяча. И постепенно задания усложнялись. Андрей Кириленко подбадривал юных участников не останавливаясь: «Не бойтесь ошибиться, почувствуйте себя центром внимания зрителей».
Не забывал АК-47 и о трибунах: «Кто-нибудь из зрителей может так сделать?» – спрашивал он о ведении двух мячей одновременно. И тут же разрешал вызвавшемуся мальчику попробовать. Получилось! И в адрес других участников слышалось: «Браво, браво, молодец!»
– А теперь проверим, как в Ижевске умеют попадать в кольцо, - подзадорил Кириленко и провел соревнования на оба кольца до 10 забитых мячей:
– Что-то медленно идет дело. Помогайте друг другу. Замечайте за собой: почему вы выигрываете? Потому что не сдаетесь и поддерживаете друг друга, - делал вывод наш гость.
В небольшом перерыве Андрей Кириленко ответил на вопросы баскетболистов и их родителей. Сейчас Андрей Кириленко болеет за сборные России во всех дисциплинах баскетбола. Он доволен, что баскетбол «3 на 3» тоже стал олимпийским видом спорта. Почетный гость спросил в свою очередь:
– Кто видел 6 ноября матч ЦСКА с «Химками»? И продолжил: «После долгого перерыва наконец-то был настоящий ажиотаж перед таким матчем. На трибунах все было занято. Игра была равная. И я хотел бы, чтобы такая атмосфера вокруг матчей сохранялась. И в таком случае не так важно, кто победит. Все равно это будет на пользу российскому баскетболу».
Затем состоялся товарищеский матч между московской командой Андрея Кириленко (впрочем, за нее играл и председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин) и командой Удмуртии во главе с Александром Бречаловым и с участием мастера спорта международного класса Руслана Авлеева. Два периода команды провели очень результативно и завершили встречу боевой ничьей 63:63. Играли в открытый баскетбол. Андрей Кириленко провел массу обманных движений, забил мяч сверху, даже точный пас пяткой отдал партнеру, но тут последовал неумолимый свисток судьи!
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Глава Удмуртии Александр Бречалов 8 ноября провел рабочую встречу с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.
– Удмуртия всегда славилась своими талантами в области спорта, - сказал известный спортсмен. - Хорошо, что здесь есть команда, играющая на высоком уровне. Но нам известны и проблемы. Прежде всего, это вопросы менеджмента и укрепления спортивной инфраструктуры.
С руководителем федерации согласился Александр Бречалов:
– У нас в работе с воспитанием детей есть провальный момент, касается он возраста 14-15 лет, когда увлеченные спортом ребята перестают видеть себя в Удмуртии, они начинают смотреть по сторонам, искать более привлекательные условия развития. Мы уже знаем, как решить эту проблему в футболе, теперь надо искать новые подходы в баскетболе.
Глава республики считает, что необходимо менять культуру отношения к спорту.
– Зрителям не столько важен спортивный результат, сколько получение эмоций. Есть опыт, есть идеи, но пока мы не способны привлечь к спортивным состязаниям массового зрителя. Вот у нас в Грахово уже не первый год проводят чемпионаты по перетягиванию каната. Когда это событие превратим в оригинальное шоу, дадим возможность желающим не просто посмотреть на соревнования, но и предоставим другие услуги, добавим каких-либо современных элементов, народ потянется, - отметил руководитель республики.
Участники встречи договорились о продолжении совместной работы по реализации концепции развития баскетбола в Удмуртии. Александр Бречалов поблагодарил Андрея Кириленко за плодотворный визит на малую родину, за постоянное внимание к республике.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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