Праздник, посвященный Международному дню инвалидов, собрал в цирке представителей самых разных районов республики. Большой была делегация из деревни Мукши Якшур–Бодьинского района.
– Это Анатолий Степанович Брюхачев, глава муниципального образования «Мукшинское», нам помог – обратился к нефтяникам, и те выделили большой автобус. В нем на праздник приехали 19 человек с инвалидностью из деревни Мукши и еще 21 человек из других селений Якшур–Бодьинского района, – сказали участники праздника.
В якшур–бодьинской группе самой возрастной оказалась Серафима Вахрушева. На инвалидности она лет десять, но вне общества себя не ощущает. В 2016 и 2017 годах участвовала в лыжных соревнованиях на приз районной газеты «Рассвет» и оба раза заняла второе место. Опередила даже тех, кто моложе.
– В свое время, – рассказывает Серафима Федоровна, – я работала у нефтяников на месторождении «Киенгопское». До него от моей деревни три километра, так я летом на велосипеде на работу ездила, а зимой на лыжах бежала. А еще раньше Вахрушева трудилась в хозяйстве конюхом.
– Когда я на коне, меня никто догнать не мог, – вспоминает молодость Серафима Вахрушева. Деревенская женщина, она и происходящее на арене воспринимала по–своему. Вот двугорбые верблюды то бегут по кругу парой, то встают на колени… Залюбовавшись ими, Серафима Федоровна тихонько говорит: Сколько же надо им корму…
У Алевтины Мироновой, приехавшей в цирк из села Шаркан, тоже вторая группа инвалидности, бессрочная. Несмотря на ограничения здоровья, Алевтина Петровна ходит на репетиции, участвует в концертах. Вместе с другими певцами сейчас разучивает «Звездочку». Запомнился Алевтине Мироновой конкурс «Веселуха».
Валентина Таначева из поселка Пугачево Малопургинского района готовит поделки к Рождеству. И на инвалидности не сидят без дела эти волевые, интересные люди!
Люди так не делятся
На праздник к ним, целеустремленным, преодолевающим ограничения здоровья, пришли главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин, председатель постоянной комиссии Госсовета УР по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов, министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова. От имени главы республики Александра Бречалова и Председателя Госсовета УР Алексея Прасолова участников праздника поприветствовала Надежда Михайлова, заместитель Председателя Госсовета УР – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике:
– В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила Международный день инвалидов – 3 декабря. Мне не нравится это слово – «инвалиды». Люди так не делятся. Мы все равные. И сегодня правительствами России и Удмуртской Республики очень много делается для интеграции людей с ограниченными возможностями в наше сообщество. Это и программа «Доступная среда», и материальная помощь, и помощь техническими средствами. Но мы все прекрасно понимаем, что сделать нужно еще больше. И мы будем это делать. А как врач хочу сказать: если природа в чем–то обделила человека, то она в другом дала ему больше. И мир знает немало таких примеров. Лучшие свои произведения Бетховен написал, когда был абсолютно глухим. Мы все знаем о подвиге нашего летчика Маресьева. Знаем, что, тяжело болея, Рузвельт руководил Америкой. Поэтому надо любить жизнь, ставить цели, добиваться их достижения и желать этого своим детям. Благополучия вам всем и счастья. Низкий поклон и людям, работающим в сфере для людей с ограниченными возможностями. Здоровья вам и вашим близким.
Такие дорогие лекарства
Рассказывая о себе, делясь в антракте впечатлениями от представления, участники праздника говорили и о проблемах, на которые государству надо обратить особое внимание. Одна из таких проблем – стоимость лекарств.
– Я сохранила соцпакет, но все равно много денег трачу на лекарства. Из 16450 рублей, которые получаю каждый месяц, 3800 рублей плачу за жилье и коммунальные услуги и 6–7 тысяч рублей – за лекарства, – привела расчеты ижевчанка Мария Дмитриевна. – Того, что остается, только на еду и хватает.
Как раз накануне на этот же вопрос – о лекарствах – отвечал на встрече с журналистами федеральных каналов Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. «Надо обязательно, – сказал он, – навести порядок на фармацевтическом рынке. Мы знаем, сколько там проблем и сколько махинаций».
Нельзя сказать, что ничего не делается. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) было 400–500 лекарственных средств, а сейчас уже – 699. 60 процентов наименований – международных медицинских непатентованных наименований – лекарств в настоящее время приобретаются внутри страны и только 40 процентов – за границей. То есть импортозамещение действительно происходит, и это скажется на ценах. Хочется надеяться, что оно коснется и тех препаратов, которые сейчас покупает за свой счет Мария Дмитриевна.
…А праздник продолжался. Перед мотоаттракционом ведущий призвал зрителей кричать, топать ногами, свистеть – поддерживать каскадеров. «Я тоже свистеть умею», – сказала моя восьмидесятилетняя соседка и свистнула. Эмоций было предостаточно! «Мне понравился номер с удавами», – поделилась впечатлением Валентина Таначева из Малопургинского района, а ижевчанин Леонид Матвеевич, ему 88 лет, вырастивший сына, ставшего заслуженным врачом республики, признался: «Мне все понравилось».
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