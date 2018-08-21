В этом многочисленном отряде областной комсомольской организации бурно кипела жизнь. Для многих в то время, да и сейчас, вузовский комсомол больше ассоциировался со студенческими строительными отрядами, но за этим стояла не только инициатива членов организации, но и большая кропотливая работа комитетов ВЛКСМ. Подбор на конкурсной основе командиров и комиссаров отрядов, их обучение, формирование отрядов. До отъезда на места дислокации студентов нужно было обучить строительным профессиям, правилам техники безопасности. Отряд должен был подготовить концертную программу, лекторов.
Стройотряды – не единственная форма участия вузовского комсомола в решении народнохозяйственных задач города и республики. Ни один крупный объект, строившийся в Ижевске, не обходился без участия студентов. Володя Антонов, работавший секретарём комитета ВЛКСМ в конце семидесятых, а ныне преподаватель, доцент университета, вспоминает: «Не было ни одного дня, чтобы мы не направляли студентов после занятий на такие стройки!». Студенты принимали активное участие в строительстве автозавода, стадиона «Зенит», медсанчасти «Ижмаша», Театра оперы и балета и многих других объектов. А участие в строительстве новых корпусов, общежитий для своих вузов считалось святым делом.
Роль комсомольской организации в те годы была высокой. Практически все студенты были комсомольцами. Исключение студента из комсомола, как правило, означало исключение из вуза. Секретарь комитета комсомола входил в руководящую четвёрку вуза: ректор, секретарь парткома, секретарь комитета комсомола, председатель профкома. Комитеты комсомола принимали участие в решении системных вопросов, участвуя в комиссиях по зачислению первокурсников, назначению стипендий, распределению выпускников. Комсомол заботился о подборе, расстановке и обучении своих активистов. Прекрасной школой знаний и обмена опытом работы были выездные семинары комсомольского актива вузов. Их организовывали работники обкома и горкома комсомола. Помимо занятий мы участвовали в конкурсах, концертах, КВН, спортивных состязаниях и конечно, выпускали стенгазеты, «Боевые листки». Поражало то, что все активисты были необычайно талантливыми ребятами. Кто–то прекрасно разбирался в музыке, кто–то в поэзии, кто–то хорошо рисовал.
Студент – двигатель прогресса
В конце семидесятых взяла старт Всесоюзная олимпиада «Студент и научно–технический прогресс», проводимая ЦК ВКЛСМ совместно с Министерством образовании СССР. Многие студенты участвовали на вузовском, лучшие из них – на региональном уровне олимпиады, организуемом советом ректоров совместно с обкомом ВЛКСМ. Существенную роль в подготовке будущих учителей, врачей, инженеров играла научно–исследовательская работа студентов (НИРС), а позже и учебно–исследовательская работа (УИРС). Организовывали её, несомненно, администрация, кафедры вузов. При этом не оставались в стороне и комсомольские организации. Прочное место в те годы занимал Всесоюзный конкурс студенческих работ по общественным наукам. Он также проводился под эгидой ЦК ВЛКСМ и Министерства образования СССР. Более 80 процентов студентов дневного отделения участвовали в этом конкурсе. Ежегодно около 40 лучших работ, признанных на региональном уровне, направлялись на всесоюзный тур, из которых 5–7 получали награды союзного уровня.
В каждом вузе работали советы молодых учёных, которые играли важную роль в их адаптации, развитии творческого потенциала. Уже во время учёбы многие студенты, особенно технических специальностей, участвуя в студенческих конструкторских бюро (СКБ), делали разработки и проекты, которые не только выставлялись на выставках научно–технического творчества, но и внедрялись в производство. Несомненно, пальму первенства в этом занимали студенты механического института. Высокую оценку в то время получила и разработка комбайна по уборке моркови, сделанного студентами сельскохозяйственного института (ныне ИжСХА).
«Изюминки» в работе
У каждого вуза была своя «изюминка» в работе. В комсомольской организации Ижевского механического института в конце 60–х появились институтские вечера. К примеру, в октябре 1966 года прошли два интересных вечера гитарной песни с участием лучших московских бардов. На эти вечера ломился весь город. В зимние и летние каникулы агитбригада института по направлению обкома комсомола ездила по районам республики с лекциями и концертами. Для не избалованных сельских жителей в то время приезд студентов всегда был праздником. Чуть позднее в этом вузе появился СТЭМ – студенческий театр эстрадных миниатюр, был организован легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы, вначале – по районам республики, позднее – по городам Советского Союза. В сельскохозяйственном институте чуть ранее появился мощный мужской хор, на базе которого была создана агитбригада, дававшая концерты в северных районах Удмуртии. Инициатором и организатором был Володя Годин (член комитета комсомола), ставший впоследствии первым секретарём обкома ВЛКСМ.
В 1964 году комсомольцы Удмуртского государственного педагогического института (ныне УдГУ) берут шефство над «неорганизованными» детьми и подростками. Вот где проявилась инициатива студентов! Создаются первые клубы по месту жительства, дворовые площадки, возникает разновозрастное братство по строительству и заливке хоккейных площадок. Организуются праздники, кружки по интересам, индивидуальная работа с нуждающимися, пришкольные лагеря, на всё лето студенты едут вожатыми на практику в пионерские лагеря. Педагогические клубы на факультетах – это тоже инициатива вузовского комсомола. Их деятельность трудно переоценить: в них изучали психологию ребёнка и подростка, готовили сценарии праздников, разучивали детские и пионерские песни и танцы, учились разводить костер, ставить палатку, организовать поход с детьми. Вся это работа проводилась на общественных началах. Позднее в этом вузе получила развитие работа с трудными подростками. В 1974 году по инициативе секретаря Индустриального РК ВЛКСМ Владимира Стерхова был создан отряд из 100 трудных подростков, руководителями этого отряда были В.Антонов (впоследствии секретарь комитета ВЛКСМ университета), С. Мусабиров, С. Королёва.
Подростков нужно было организовать, занять полезным делом, накормить, создать условия для проживания. Сделать это было нелегко, особенно вначале, не хватало кроватей, постельного белья, продуктов питания. Но комсомольцы успешно справились с задачей. Бывшие воспитуемые, встречаясь с ними, до сих пор с теплотой вспоминают то лето, совместный труд (нужно было зарабатывать на пропитание), дисциплину, мероприятия и т.д.
Активно занимался работой с подростками и комитет комсомола Глазовского педагогического института, создавая педагогические отряды на летние каникулы, руководя кружками и секциями в ЖЭКах.
От теории – к практике
В апреле 1969 года в стране заговорили о подготовке к празднованию столетия со дня рождения В.И. Ленина. Перед ВЛКСМ была поставлена задача проведения Ленинского зачёта. Он проводился не только в вузовских комсомольских организациях, но и на заводах и фабриках. Но были формы работы, характерные только для вузов. Особое место среди них занимали общественно–политическая практика (ОПП) и факультет общественных профессий (ФОП). Все существовавшие в вузах формы художественной самодеятельности, участия в работе с подростками переросли в организованную форму – факультеты общественных профессий, которые позволяли развивать у студентов имеющиеся способности в разных областях, вооружали их необходимыми для будущей работы навыками.
Администрации вузов выделяли для занятий помещения, аппаратуру, подбирали вместе с комитетами комсомола руководителей кружков и секций из числа преподавателей, артистов, музыкантов. Профессора Ижевской государственной медицинской академии (ранее медицинский институт), прошедшие ФОП в качестве руководителей и обучающихся, с особой теплотой вспоминают занятия на этих факультетах. После окончания ФОП(а) студенты получали удостоверения и могли реализовать полученные навыки на предприятиях, в колхозах, школах, в которые распределялись после окончания вуза.
Конечно, в этой работе был и формализм, но в целом вузовский комсомол через существовавшую систему работы способствовал подготовке не только грамотных инженеров, учителей, врачей, но и будущих организаторов производства, партийных, комсомольских работников.
Николай ПЕНКИН,
зав. отделом студенческой молодёжи
Удмуртского обкома ВЛКСМ в 1976–1982 годах
Фото из архива бомовцев
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