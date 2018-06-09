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«Мы постим и постим…». Молодые поэты выпустили альманах современной поэзии

8 июня
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Сегодня главная библиотека Удмуртии – Национальная – занимается продвижением книг не только выдавая их для чтения, но и в клубном формате, проводя на своей территории или даже на городских площадях различные мероприятия. Об этом говорила на планёрке в редакции газеты «Удмуртская правда» её директор Татьяна Тенсина. «Книжная среда» - один из клубов, работающих на базе этой библиотеке, где происходят презентации новинок, стала популярной и любимой активными читателями. На днях поводом собраться, послушать и обсудить стало появление удивительного нового явления интеллектуальной жизни молодых пишущих людей – выход в свет «Альманаха современной поэзии Удмуртии #2018».

%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85 1 «Мы постим и постим…». Молодые поэты выпустили альманах современной поэзии

Скажете – что тут удивительного? Многие в юности пишут ситхи. Это – да. Но вот многие ли собираются и сами издают свои коллективные сборники, без финансовой помощи и поддержки издательств, солидных спонсоров, Союза писателей, министерств? А молодая творческая братия Ижевска за две недели собрала на площадке крауд-фаундинга в Интернете необходимые средства и дала жизнь этой литературной ласточке.

Предшествовало этому событию многое. В городе, в том числе при поддержке библиотекарей Национальной библиотеки, городской «Некрасовки», один за другим прорастают клубы любителей поэзии. Они появляются и исчезают. «Штаб современной поэзии «Поэт Up», о котором на презентации рассказал один из её активистов и фронтмен этой «Среды» Герман Суслов, создан в 2016 году и сразу же получил премию городской свободной площадки «Лифт», где молодые поэты, быстро начавшие собираться вокруг, проводят свои заседания, презентации, обсуждения поэзии и литературы.

В альманахе опубликованы стихи десяти поэтов – участников этого объединения, некоторые уже живут в Петербурге, Москве, но не порывают связей с друзьями. А вообще членов штаба здесь – намного больше. И хотя в своих эпатажных заявлениях молодые поэты, как положено начинающим, провоцируют читателей, да и коллег-профи эпатажными заявлениями о том, что они единственные свободны от цензуры, демагогии, заслуг и громких имён, тем не менее отбор предложенных стихов был строгим и осуществлялся строго, в том числе при участии аспиранта Литературного института Андрея Гоголева, который успешно начинал в Ижевске продвижение молодёжной поэзии как высказывания об окружающем мире на обновлённом образном языке. В результате двух презентаций создан определённый ажиотаж, и тираж разошелся или почти продан.

Поэты, представленные в альманах, оставили хорошее впечатление. Откровенно примитивной по языку, неумной по смыслам поэзии собравшиеся не услышали. Конечно, все поэты – разные. Анна Глухова посвятила замечательное по драматургической напряжённости антифашистское стихотворение Анне Франк, заставляя волноваться и сопереживать узнице нацизма. «У меня уже вышло пять собственных сборников, - рассказывает она. – На издание сама зарабатываю, ни у кого ничего не прошу. Пишу то, что хочется высказать, и каких-то проблем, которые мешают сделать это, у меня нет». Двуязычный Богдан Анфиногенов - поэт, чьи удмуртские корни проступают и в его поэзии, перефразировал известное стихотворение Кузебая Герда «Мы сеем и сеем» на «Мы постим и постим». Ггероем его стал современный молодой человек, который осваивает новую цифровую реальность. Замечательно точны и трогательны стихи Ирины Кадочниковой, которая мужественно преодолевает тяжёлую болезнь, передавая свою силу и энергию читателям.

Читайте и перечитывайте стихи наших русскоговорящих молодых поэтов - ребят с ижевскими и удмуртскими корнями - и влюбляйтесь в них, они все этого достойны - Егор Завгородний, Катя Растягаева, Анастасия Шумилова, Юрий Бражник, Дарья Нестерова, Александр Митряков и Таня Репина. Этот альманах составители разослали в шестнадцать библиотек России, и его можно найти в том числе в Национальной библиотеке Удмуртии. Ободрённые успехом поэты наметили следующий том выпустить осенью этого года. Пожелаем им успеха.

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Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

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