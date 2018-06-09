Выставка Locals: Ижевск глазами московских фотохудожников 12 июня в 17.00 в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств состоится открытие выстав...

Серебро удмуртской поэтессы. Ада Диева стала лауреатом литературного фестиваля «ЛиФФт-2018» В Сочи с 24 мая по 28 мая 2018 года проходил III Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт...

Акция «Читаем Пушкина вместе» 6 июня в 11.00 на бульваре им. Н. В. Гоголя (площадка рядом с Театром кукол), в рамках Международного...