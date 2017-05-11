У Совета ветеранов Ижевского электромеханического завода «Купол» есть добрая традиция - каждый год в преддверии Дня Победы возлагать цветы к монументу Боевой и трудовой славы и Вечному огню. Неизменно в этом значимом мероприятии вместе с ветеранами войны и тружениками тыла участвуют молодые специалисты завода.
Незабываемый подвиг
– Важно воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества и героизма нашего народа, - считает председатель Совета ветеранов ИЭМЗ «Купол» Татьяна Юрова. - С каждым годом отдаляется от нас то страшное военное время, и живых свидетелей войны остается все меньше и меньше. Но мы, ныне живущие, не должны забывать подвиг старшего поколения, которое ценой своей жизни и лишений подарило нам мирную жизнь, свободу и право гордиться своей страной.
После возложения цветов молодежь и ветераны возвращаются на завод, где в столовой их ждет праздничный обед и концерт с участием народного хора и молодых работников «Купола».
Детство Вени
Каждый год в возложении цветов к Вечному огню участвует Вениамин Александрович Александров, ветеран завода, который участвовал в становлении оборонного предприятия.
Вениамин Александрович не ходил в атаку под пулеметными обстрелами, не рыл окопы и не оборонял крепости – в годы Великой Отечественной он был еще ребенком. Но война не обошла стороной и его. Старший брат Вениамина Александровича Володя ушел на фронт сразу после училища и погиб в 43-м на Орловско-Курской дуге. А себя ветеран называет «сыном полка», в военные годы он был воспитанником воинской части, что дислоцировалась в Глазове. Попал туда 13-летний Веня совсем неожиданно для себя. Но прежде рано повзрослевшему мальчику пришлось уехать из родного Качкашура – деревни в восьми километрах от Глазова, после смерти бабушки сироту определили в детский дом. Там Веня прожил весь 1944 год.
В Глазовском детдоме, накануне победного 45-го, произошла судьбоносная для мальчика встреча. Вениамин Александрович хорошо помнит, как на елку, организованную для воспитанников, пришли офицеры из воинской части. Военные рассказывали о подвигах Красной армии на фронте, а потом сообщили, что хотят взять с собой 11 мальчишек в воинскую часть в музыкальный взвод.
– Тот в сторонку, этот в сторонку – так нас отбирали. Указали и на меня, - вспоминает Вениамин Александрович. – Мы так обрадовались, что попадем в воинскую часть! Там каждому сшили военную форму. В музыкальном взводе дали инструмент. Мне достался кларнет. Так началась моя воинская служба.
Мальчишки наравне с будущими командирами взводов – именно их готовили в части – ходили в походы, совершали марш-броски. После войны часть расформировали, а Веню вместе с остальными ребятами отправили в Казань, в Суворовское училище.
Мечта до Севастополя довела
После Суворовского Вениамин решил стать штурманом дальнего плавания.
– Как-то вычитал в «Комсомольской правде», на последней странице, что в Рижское мореходное училище набирают курсантов. Решил - поеду туда, выучусь на штурмана, буду кораблям путь прокладывать.
Но поступить в Рижское училище Вениамин Александрович не смог. Дело в том, что в Суворовском долго не давали направление. Правдами и неправдами настойчивому юноше удалось добиться того, чтобы его все-таки отпустили. В итоге в Ригу Веня приехал, когда набор в училище уже закончился.
Но Вениамин не растерялся, решил ехать в Севастополь к знакомым ребятам, которые служили на корабле. Немалых трудов стоило юноше попасть в режимный на тот момент город, без денег, с одной краюшкой хлеба. Мечта была сильней лишений и препятствий, которые то и дело вставали на пути Вениамина. Например, в Москве попасть без билета в вагон ему помог какой-то незнакомец. Правда, пришлось отдать ему за это хлеб.
В Серпухове безбилетника высадил военный патруль. К счастью, там он встретил матросов, которые как раз направлялись в Севастополь. Молодые люди не бросили Веню в беде, помогли попасть на поезд, а когда в Бахчисарае началась проверка документов, спрятали его. Только чудом пограничники не нашли спрятавшегося под сиденьем купе Веню. Так он попал в Севастополь.
Четыре года матрос Александров служил на крейсере «Красный Крым», где готовили офицеров. Здесь в оркестре он также был кларнетистом.
Возвращение на малую родину
Конечно, Вениамин Александрович мог бы посвятить жизнь флоту, перспективного молодого человека даже просили остаться сверхсрочно. Но он решил получить гражданскую профессию. Во время увольнения с корабля секретарь комсомольской организации посоветовал Вениамину выучиться на метролога.
Незаметно пролетели годы учебы в Одесском техникуме измерений, и вот по распределению молодого специалиста направили в Удмуртию. В марте 1958 года Вениамин Александрович устроился на Ижевский электромеханический завод. Он прекрасно помнит, каким был завод в то время. Высокое деревянное здание, во дворе мусор до самого второго этажа.
– Мы ютились в деревянной проходной, там все службы находились, - вспоминает Вениамин Александрович. – С моим первым начальником, Владимиром Борисовичем Лисицыным, мы начали организовывать измерительную службу. Когда осваивали первое производство, даже ночевали на заводе.
Помнит ветеран завода, как зимой с бригадой из 22 человек копали траншею, чтобы провести электрический силовой кабель. По сантиметру зубилами и ломами рубили промерзшую почву.
Вначале Вениамин Александрович был простым техником, потом стал старшим, спустя годы его назначили ведущим инженером, а на пенсию он ушел начальником лаборатории измерительных приборов.
Среди коллег Вениамин Александрович всегда пользовался уважением. Да и сегодня его, как и других ветеранов «Купола», ставят в пример заводской молодежи. Самоотверженным трудом, отношением к делу они навсегда вписали свои имена в историю родного предприятия.
Радость встречи
Не все ветераны по состоянию здоровья могут принять участие во встрече, посвященной Дню Победы. Поэтому Совет молодежи завода и активисты ветеранской организации приходят к ним домой, дарят подарки и благодарят их за великий подвиг, который они совершили в страшные годы войны. В этом году активисты навестили 100 ветеранов – участников войны и тружеников тыла.
– Их лица светились счастьем. И это была радость не от принесенного подарка, а от того, что к ним пришли с родного завода пообщаться и поздравить, от того, что их не забыли, что их помнят, - говорит Татьяна Юрова, председатель Совета ветеранов.
В 2017 году два ветерана Великой Отечественной войны Михаил Андреевич Соболев и Галимзян Кутузович Юнусов отмечают 90-летие. Они проработали на заводе «Купол» долгие годы. Это люди с интересными судьбами, они внесли большой вклад в становление и развитие предприятия, стояли у самых истоков его зарождения.
Юбилей завода – праздник ветеранов
В годы Великой Отечественной завода «Купол» еще не существовало. Его будущие ветераны сражались на фронтах войны или работали на других ижевских заводах.
Сегодня ИЭМЗ «Купол» знают во всем мире. Комплексы противовоздушной обороны (ПВО), которые он выпускает, значительно превышают уровень аналогичных систем ПВО других стран и, безусловно, имеют все шансы быть востребованными на мировом рынке.
Работники гордятся, что их завод – одно из ведущих предприятий отечественной оборонной промышленности. В 2017 году в летопись завода «Купол» вписывается еще одна славная страница – он отмечает 60 лет со дня основания.
Юбилей «Купола» – это, в первую очередь, праздник ветеранов, которые заложили фундамент для роста и процветания. Это понимает администрация завода, и потому одно из важных направлений в социальной политике предприятия – забота о бывших работниках.
Ветеранская организация появилась здесь в 1970 году, тогда она объединяла только фронтовиков и тружеников тыла. В 2000 году, несмотря на экономические трудности, дирекция завода и Совет ветеранов приняли решение расширить ряды организации.
Численность ветеранов выросла до 3000 человек, на учет встали заводчане, которые ушли на заслуженный отдых. Сегодня в ветеранской организации - 4266 человек. Но людей, которые ковали Победу на передовой и в тылу, с каждым годом становится все меньше. Сейчас на учете организации всего 9 участников Великой Отечественной и 161 участник трудового фронта.
Фото: Пресс-служба АО «ИЭМЗ «Купол»
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