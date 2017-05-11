Незабываемый подвиг

Какая печь без дров греет? Анатолий Вассерман: «ТеплЭко» – эффект русской печи, эффективное энергосберегающее отопление для ваше...

Балезино заживет по-новому По поручению временно исполняющего обязанности Главы УР Александра Бречалова в течение недели в Балез...

Когда мы помним - мы сильны В День Победы в селе Шадрино Сарапульского района открылся отреставрированный памятник участникам Вел...