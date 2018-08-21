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Мы нужны друг другу! Проект #НаРавных реализуется в Парках Ижевска

18 августа
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Вопросы социализации граждан с ограниченными возможностями всё чаще ставятся в различных сферах нашей жизни. Но насколько мы сами готовы к общению и развитию таких людей?

Z8p5ee 1pda Мы нужны друг другу! Проект #НаРавных реализуется в Парках Ижевска

Знаем ли мы, каков он – этот каждодневный труд родителей и опекунов, чтобы их дети были с нами. На успехи и счастье ребёнка независимо от его способностей и особенностей больше всего влияет его самое близкое окружение. Именно родители могут создать благоприятную атмосферу для перемен, дать ребёнку стимулы для роста и чувство защищённости, столь необходимое в процессе формирования адекватного пути успешной социализации и отношения к миру. И в поддержке младших граждан нельзя забывать об их семьях и попечителях.

С этого года Фонд «Валтау» и Парки Ижевска начали развивать особый проект #НаРавных. Основной его идеей видится равенство всех независимо от возраста, состояния здоровья и места проживания. Сейчас данный проект ещё в процессе становления. И первым его шагом должно стать большое мероприятие на территории фан-зоны в парке Кирова для людей с ограниченными возможностями здоровья и для фондов и организаций, поддерживающих и работающих с данной категорией граждан.

Территория фан-зоны выбрана не случайно: эта площадка не имеет лестничных элементов, что делает её максимально доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.

Проект уже получил поддержку и одобрение многих фондов и организаций. В рамках дня #НаРавных детский технопарк «Кванториум» презентует свои новые программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и уже имеющиеся работы в области робототехники. На сцене выступят творческие коллективы абсолютно разных направлений. Также покажут свои уникальные номера участники II Парадельфийских игр.

На территории фан-зоны будут организованы различные станции: все участники смогут принять участие в мастер-классах по лепке, рисованию и другим прикладным видам искусства, попробовать себя в управлении роботами и даже сдать нормативы ГТО. Родители и опекуны смогут познакомиться с различными фондами поддержки и объединения граждан с ОВЗ.

День #НаРавных – это день для всех. Это шаг к тому, чтобы и дети, и взрослые понимали, что все мы живём рядом и всем нам нужны радость, счастье и поддержка.

Мы приглашаем вас на день #НаРавных 2 сентября с 12.00 до 17.00.

При поддержке организаций города и спецслужб для людей с ограниченными возможностями здоровья возможно организовать трансфер до площадки проведения и обратно.

Все вопросы и предложения по сотрудничеству вы можете отправить на почту info@izh-park.ru или позвонить по телефону +7-912-463-46-05 (Мария).

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