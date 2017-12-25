Шестнадцать квартир сданы в Сарапуле. Так началась реализация первого в республике муниципального проекта переселения граждан из аварийного жилья В Сарапуле сданы в эксплуатацию 16 квартир по первому муниципальному проекту переселения граждан из а...

В декабре ЕЭС-Гарант активировал программу привилегий «Клуб Клиентов» 12 декабря Компания «ЕЭС-Гарант» объявила о начале работы программы привилегий для своих клиентов. Уч...

Сегодня ТК «Байкал Сервис» отмечает день рождения. Старейшей российской транспортной компании исполняется 23 года. Транспортная история одной из крупнейших отечественных компаний, входящей в пятерку ведущих грузопере...