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Музыкальные итоги года: спрос на хиты вырос в два раза

25 декабря
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Каждый десятый житель Удмуртии готов слушать музыку сутки напролет. В день меломаны с sim-картами «МегаФона» проводят в наушниках почти 900 часов. Настроение им поднимают песни «Розовое вино» и «Despacito» – с начала зимы именно эти хиты уральцы слушали чаще всего.

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Немало поклонников набрали также треки «Тишины хочу» группы «Антиреспект», «Улыбайся» (Ivan Spell remix) группы IOWA и Nentori исполнительницы Arilena Ara – в декабре они лидируют по скачиваниям.

Самым популярным приложением для аудиостриминга в сети «МегаФон» стал Zvooq.com. На него приходится более половины музыкального трафика абонентов Урала. Второе и третье места заняли Музыка ВКонтакте и Яндекс.Музыка.

«Каждый десятый клиент хочет безлимит на музыку. Наша линейка «Включайся!» позволяет свободно, без ограничения трафика и дополнительных расходов слушать треки на Яндекс.Музыка, ВКонтакте Музыка, Boom.ru и Zvooq.com. Благодаря запуску музыкального безлимита аудио-трафик в нашей сети с начала года вырос почти в два раза», - рассказал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала «МегаФона».

Аудиоплатформы предлагают выбирать музыку под любое настроение и занятие. Плейлист для катка, музыка для лыжников и сноубордистов, подборка для тех, кто наряжает елку – набор зимнего меню меломанов.

Недавно оператор также запустил услугу «МегаФон. Музыка», при подключении которой безлимит на музыкальные сервисы доступен абонентам других тарифов. За 2 рубля в день можно получить доступ к миллионам треков и не переживать о трафике.

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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