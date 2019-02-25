По инициативе организации «Боевое братство» состоялось шествие «Бессмертного батальона». Это учащиеся Ижевского финансово–юридического колледжа, участники военно–патриотического клуба «Защита», члены «Российского союза спасателей» пронесли плакаты погибших в Афганистане воинов. Портреты несли также и члены семей погибших, и однополчане. Из сквера от Вечного огня шествие прошло к Центральной площади, а дальше по эспланаде ей до монумента «Навеки с Россией». Суровый ветер в лицо напоминал участникам не только февраль 1989 года (дату вывода), но и декабрь 1979 года (ввод войск в Афганистан). По улице Милиционной колонна дошла к Дому детского и юношеского творчества, где уже собрались «афганцы» со всей республики.
Ветераны локальных войск создали общий строй перед памятником погибшим воинам. Компактно сгруппировались десантники, пограничники, лётчики. Совсем рядом с курсантами Ижевского монтажного техникума и юнармейцами из школы № 73 скромно стоял генерал Петр Гусев, выполнявший интернациональный долг в Африке. А рядом с ним генерал Александр Кобзев, после военной карьеры занимавший должность Главного федерального инспектора в Удмуртии. Вместе со всеми собравшимися они возложили цветы к памятнику погибшим в локальных войнах.
Военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев, выступая на митинге, напомнил, что в Афганистане появились новые образцы техники, была отработана новая тактика ведения боевых действий. Кроме боевого опыта, было выявлено главное – дух советского солдата остался непоколебим:
– Сейчас это выражается в акции «Бессмертный батальон», которая является продолжением «Бессмертного полка» участников Великой Отечественной войны. Мы ценим вклад каждого афганца в дело военно–патриотического воспитания призывников. У нас на сборном пункте ветераны выступают перед новобранцами во все дни отправки в войска. Часто рассуждают – это памятная дата или праздник. День вывода войск – это день окончания войны, значит, можно назвать его праздником.
Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев и председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин высказали слова благодарности ветеранам боевых действий. Более 1300 участников живут в Ижевске, и общая задача – сохранить память об их подвиге. Председатель Удмуртской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Леонид Акулов высказал слова одобрения тому, что в сквере у памятника появится Аллея Героев. А в целом это пространство у Дворца детского и юношеского творчества станет парком под названием «Патриот». Тут будут и новые памятники, и боевая техника.
После митинга ветераны отправились во Дворец культуры «Металлург». Здесь в фойе ветеранов встречал духовой оркестр Управления ФСИН России по Удмуртии и создавал праздничное настроение.
На торжественном собрании выступил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов. Он передал приветствие от Главы Удмуртии Александра Бречалова. Ярослав Семёнов подчеркнул, что и локальные войны приносят огромное количество горя:
– Сегодня в зале собрались те, для кого Родина и долг – это не пустые слова. Мы вспоминаем поимённо всех, кто погиб. Ваше товарищество и братство в основе воспитания патриотизма, – прозвучало со сцены. Благодарности Главы Удмуртской Республики, Председателя Правительства Удмуртии и Госсовета Удмуртии были объявлены тем афганцам, кто активно участвует в патриотическом движении и подготовке молодёжи к службе в армии. Юнармейцы вручили цветы мамам и вдовам погибших бойцов.
Награждения перемежались «афганскими» песнями и патриотическими танцевальными композициями. Выступал ансамбль «Италмас» и его солист–афганец Алексей Хитрин. Наибольшее количество аплодисментов заслужил хор медсестёр с Афганской войны и ансамбль пограничников «Застава». Ансамбль барабанщиц и барабанщиков задорно завершил концерт.
Наиболее ценны для «афганцев» и других ветеранов встречи с однополчанами. Но не у всех есть такая возможность. Например, заместитель главы Шарканского района Владимир Макаров в Баграме служил без земляков:
– Я фотографии после таких событий отправляю своим однополчанам в города Украины, но я рад увидеть здесь своего одноклассника Константина Шешнёва (он в Кабуле служил) и давно познакомился с Михаилом Шутовым из Игры – вижу его на соревнованиях гиревиков на сельских играх, на «афганских» соревнованиях. Мы в Шаркане 21 февраля проведём торжества к Дню защитника Отечества в районном Доме культуры.
Василий Цвяшко из удмуртской организации «Российского союза ветеранов» высказал такое мнение:
– Я многих из тех, кто сейчас ветераны боевых действий, помню новобранцами. Время прошло быстро. Сейчас ключевой момент – увидеться с побратимами, соратниками. Требуется понять, как дальше будут обстоять дела в социальной поддержке тех, кто нуждается в этом. С 1 января действует Закон о патриотическом воспитании, по мере сил будем способствовать выполнению его требований.
Ветеран Удмуртского республиканского военкомата Виктор Заворин считает:
– Много в нашей стране стало разных организаций из когорты ветеранов локальных войн. Хотелось бы, чтобы в повседневной деятельности этих организаций было больше единства. Как в сегодняшних встречах, например.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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