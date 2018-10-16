По данным аналитиков, за последний месяц 71% людей, купивших билеты, – представители сильного пола. Есть среди мужчин и рекордсмены: главным ценителем развлечений стал свердловчанин, который всего за месяц успел оплатить 57 походов на массовые мероприятия. Это почти в три раза больше, чем обладатель второго места с 21 аналогичной покупкой.
Чаще всего уральцы выбирают походы в кино. На этот вид развлечений приходится почти каждая вторая покупка по банковской карте. На втором месте – концерты, занимающие треть продаж за последний месяц, а «бронзу» взяли походы в театр. Реже всего пользовали приобретают проходки в музеи.
Особенно активно уральцы покупают билеты в период с 16:00 до 17:00. Пик среди дней недели приходится на субботу. Примечательно, что желание сходить куда-нибудь появляется у жителей в последние выходные месяца – в этот период они больше всего тратят на развлечения.
«Неважно, где наши абоненты соберутся провести свободное время этой осенью – в кино, театре, музее или на концерте. Намного важней, что за покупку любых билетов по нашей банковской карте они могут получить 50% от суммы обратно на счет. А те, кто еще не успел оформить нашу карту, могут это сделать за пару секунд на сайте, и также получить впечатляющий кэшбэк», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
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