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**Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках регионов по благоустройст...

**С 1 по 5 ноября 2018 года в рамках празднования Дня народного единства в Ижевске состоятся III Всер...