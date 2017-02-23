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Мужчины с Марса, женщины с Венеры: версия связистов

22 февраля
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%d0%9c%d1%83%d0%b6%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b %d0%b8 %d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%8b Мужчины с Марса, женщины с Венеры: версия связистов

Мужчины проводят время ВКонтакте и Facebook, а женщины в Одноклассниках и Instagram. К такому выводу пришли эксперты Уральского «МегаФона», исследовав мобильные предпочтения миллионов клиентов компании в преддверие праздников 23 февраля и 8 марта.

С мобильных устройств в ВКонтакте и Facebook выходит на 20-25% больше мужчин, а в Одноклассниках и Instagram на 15% больше женской аудитории.

Сильный пол чаще «зависает» в мобильном интернете и скачивает больше трафика. Среднемесячный объем информации из глобальной сети у мужчин на 35% больше, чем у дам.

«Мужчины активнее пользуются 4G и интересуются новыми технологиями. В месяц они скачивают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого объема хватит, чтобы посмотреть любимый многими фильм «Место встречи изменить нельзя» 560 тысяч раз», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Статистика голосовых вызовов доказывает, что мужчины предпочитают чаще звонить и общаться по делу. Дамы, наоборот, звонят меньше, но их беседы продолжительнее. Так, в среднем на мужчину в месяц приходится 153 разговора продолжительностью 2 минуты. У обладательницы мобильного телефона 140 вызовов длительностью почти 3 минуты соответственно. Чаще всего инициатором мобильного общения становится сильный пол – ежемесячно мужчина совершает в среднем на 11 исходящих вызовов больше.

Пользователи мобильной связи независимо от пола чаще подключают пакетные тарифы, куда входят минуты и мобильный интернет по всей России по доступной цене. Размеры унисекс – «Все включено S» и Все включено M», а вот вариант L наиболее популярен среди мужчин.

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Комментарии

1 комментарий

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  • Наталья Боева
    22 февраля, 10:57
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