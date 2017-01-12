В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего с ножом на врача скорой помощи. 37-летний ижевчанин обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По данным следствия, мужчина длительное время злоупотреблял спиртными напитками, страдал алкогольной зависимостью второй стадии. Накануне случившегося он в течение нескольких дней употреблял спиртные напитки, на почве чего у него возникло расстройство поведения и галлюцинации.
В ночь с 15 на 16 ноября 2016 года мать мужчины вызвала врачей для оказания сыну медицинской помощи. После того, как медики вошли в квартиру, мужчина напал на врача и ударил ножом в шею. Фельдшер, прибывший в квартиру вместе с врачом, своевременно оказал коллеге медицинскую помощь и тем самым спас его жизнь.
В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина в результате возникшего на почве злоупотребления спиртными напитками психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.
Фото: mos.news
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