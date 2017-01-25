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Мужчина, убивший девушку на кладбище в Удмуртии, подозревается еще в одном убийстве

25 января
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1232 Мужчина, убивший девушку на кладбище в Удмуртии, подозревается еще в одном убийстве

28-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве без вести пропавшей 23-летней девушки, тело которой было обнаружено спустя два месяца после ее исчезновения на кладбище в Ижевске, подозревается в совершении еще одного убийства, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В ходе осмотра места происшествия на Западном кладбище неподалеку от места захоронения девушки правоохранители обнаружили закопанное в землю тело мужчины с признаками насильственной смерти. При проверке следователем совместно с оперативными сотрудниками полиции были получены данные о причастности обвиняемого к совершению еще одного убийства.

По данным следствия, обвиняемый в первой половине декабря 2016 года привез своего 28-летнего знакомого на кладбище, где нанес ему несколько ударов монтировкой по голове, в результате которых тот скончался, а затем захоронил его тело.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершения преступления, в том числе его мотивы. В рамках расследования был проведен обыск в гараже знакомого обвиняемого, в ходе которого изъято предположительное орудие преступления – монтировка, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Фото: tverigrad.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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