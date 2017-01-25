28-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве без вести пропавшей 23-летней девушки, тело которой было обнаружено спустя два месяца после ее исчезновения на кладбище в Ижевске, подозревается в совершении еще одного убийства, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
В ходе осмотра места происшествия на Западном кладбище неподалеку от места захоронения девушки правоохранители обнаружили закопанное в землю тело мужчины с признаками насильственной смерти. При проверке следователем совместно с оперативными сотрудниками полиции были получены данные о причастности обвиняемого к совершению еще одного убийства.
По данным следствия, обвиняемый в первой половине декабря 2016 года привез своего 28-летнего знакомого на кладбище, где нанес ему несколько ударов монтировкой по голове, в результате которых тот скончался, а затем захоронил его тело.
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершения преступления, в том числе его мотивы. В рамках расследования был проведен обыск в гараже знакомого обвиняемого, в ходе которого изъято предположительное орудие преступления – монтировка, допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.
Фото: tverigrad.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.