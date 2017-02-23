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Мужчина, помогавший выталкивать застрявший автомобиль, травмировался и попал в больницу

22 февраля
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21.02 %d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f 3 %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d1%81 Мужчина, помогавший выталкивать застрявший автомобиль, травмировался и попал в больницу

В Ижевске пострадал 27-летний мужчина, помогавший выталкивать застрявший легковой автомобиль. С травмами его госпитализировали в медучреждение.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 21 февраля, напротив дома № 3 по улице Восточной, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

Мужчина-пешеход помогал выталкивать застрявший «Лексус» под управлением мужчины 1975 года рождения, при этом произошел разрыв задней левой покрышки автомобиля. В результате чего пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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