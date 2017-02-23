В Ижевске пострадал 27-летний мужчина, помогавший выталкивать застрявший легковой автомобиль. С травмами его госпитализировали в медучреждение.
Дорожный инцидент произошел во вторник, 21 февраля, напротив дома № 3 по улице Восточной, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Мужчина-пешеход помогал выталкивать застрявший «Лексус» под управлением мужчины 1975 года рождения, при этом произошел разрыв задней левой покрышки автомобиля. В результате чего пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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