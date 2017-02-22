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Мужчина- пешеход попал в реанимацию после ДТП на автодороге Глазов - Яр

21 февраля
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%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2 %d0%af%d1%80 Мужчина- пешеход попал в реанимацию после ДТП на автодороге Глазов - Яр

38-летний мужчина серьезно пострадал в ДТП в понедельник вечером в Глазовском районе.Дорожная авария произошла около 20 часов на 9 км автодороги «Глазов-Яр», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при движении в направлении от города Глазова в поселок Яр совершил наезд на пешехода – 38-летнего мужчину, движущегося по проезжей части дороги в попутном транспортному потоку направлении. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии был установлен сотрудниками Отдела ГИБДД. Пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель, причастный к совершению дорожно-транспортного происшествия, обязан незамедлительно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим. Вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение и возвратиться к месту происшествия. Сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

За невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД РФ при дорожно-транспортном происшествии, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток.

В обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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