Эшелон «Сирийский перелом» с трофеями, захваченными у боевиков, прибыл на станцию Ижевск точно по расписанию. Техника на платформах была видна издалека.
Одновременно поднимаясь на запруженный людьми переходный мост, я понял, что надо было подняться на такой же пустующий мост на южной стороне. Но и здесь пространство хорошо просматривалось, хотя в тесноте, но не в обиде. По перрону тоже двигаться было затруднительно.
Позднее была обнародована численность – около 11 тысяч человек побывали у эшелона за два часа. Все военно-патриотические отряды школьников, объединения военных ветеранов собрались здесь и своими парадными порядками вносили праздничность в акцию «Сирийский перелом». Такую слаженность можно увидеть в Ижевске в День Победы. И по всему чувствовалось, что и эшелон приносит чувства победителей в сердца ижевчан.
Руководитель эшелона полковник Владимир Перепелица рапортовал о прибытии военному комиссару Удмуртской Республики полковнику Александру Комлеву. Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев передал военным памятные сувениры, а командиру – пригласительный билет на празднование 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова. Александр Комлев в своём выступлении сказал собравшимся: «Вы сможете убедиться, что ратный труд – это не только победа, на пути к победе надо пройти через пот, через грязь, преодолеть нервное напряжение, моральные нагрузки. Экспонаты в этом эшелоне дают об этом представление. Задавайте вопросы военнослужащим, не стесняйтесь, и вы поймёте сегодняшние заботы армии».
Ижевский подполковник-афганец Алексей Николаев сказал, что видел подобное трофейное вооружение на окраинах аэродромов в Афганистане. А мне вспомнились рассказы покойного работника «Удмуртской правды» Александра Чуракова. Ижевским подростком он встречал эшелоны с подбитой техникой, которую везли на шихтовый двор металлургического завода в 1940-х годах. Внутри иногда можно было обнаружить и человеческие конечности, и пистолеты, и немудрёный солдатский скарб. То есть встреча военных эшелонов осталась в генетической памяти ижевчан с Великой Отечественной войны.
Конечно, сегодняшняя техника в эшелоне заметно почищена и приведена в наиболее наглядное состояние, чтобы не вызывать излишних потрясений. В том числе и ёмкости для разлива кустарного химического оружия смотрятся примерно так же, как подпольный цех для разлива контрафактного алкоголя.
Бывший советский танк, бывший бронетранспортёр польского производства, турецкая и американская боевые машины лишь сейчас напоминают груды металлолома. До того, как их подбили, захватили в бою, а некоторые подобрали брошенными и подожжёнными, они представляли видимую угрозу из стана боевиков. А внутри вагона представлены образцы мин, которые были вмонтированы в пивные банки, детские игрушки и прочие безобидные предметы. То есть, если подобрал такую игрушку у себя на пути, – останешься инвалидом, а то и погибнешь от потери крови. Четыре вагона с образцами оружия давали пищу для сравнения с теми изделиями, что производились и производятся на ижевских заводах.
Интерес трофейная военная техника вызвала не только у юнармейцев и заводчан, но и у обычных ижевских женщин, проявивших настойчивое любопытство. Символом этой встречи можно считать вытянутую руку с телефоном, фотографирующую наших гостей и экспонаты. Одна из платформ сразу же превратилась в концертную площадку. Зазвучала первой песня «Мы с Урала».
Действительно, экипаж сменился в Екатеринбурге и в его состав были включены артисты из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (бывшего Уральского). В квартете пел и наш земляк Владислав Чиков. Один из экскурсоводов Игорь Ткачук уточнил, что среди сержантов есть ещё парень из Удмуртии: «Но вы его не найдёте, он сегодня в офисной одежде». Люди из эшелона занимались не только музейно-выставочным делом. Между привокзальными зданиями стояла космическая антенна, благодаря которой экипаж эшелона передавал и принимал служебную информацию.
Эстафету от военного ансамбля приняли на перроне артисты из Дома культуры железнодорожников. А проводил эшелон в дорогу духовой оркестр УФСИН по Удмуртской Республике, разумеется, мелодией «Прощание славянки».
Сразу после Ижевска поезд сделал незапланированную остановку на станции Агрыз. Посмотреть на трофейную технику там собрались четыре тысячи человек. Как было не уважить крупную железнодорожную станцию! Когда я набирал эти строки, поезд находился в Костроме – это была 47-я остановка для экскурсий. Экипаж, побывавший в Ижевске, сменится в Мурманске.
Началась акция «Сирийский перелом» 23 февраля, завершится 28 апреля в Подмосковье. Эшелон побывает в 61-м городе России. Акция подтверждает, что армию в России любят. В военкомате Удмуртской Республики подсчитали, что за эти два месяца 100 человек выразили желание поступить в военные вузы. Запись на контрактную службу проводилась и во время прибытия эшелона.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.