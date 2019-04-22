СНИЛС принял электронный вид, но и «пластик» остался в силе **На днях распространилась весть о том, что Пенсионный фонд больше не будет выдавать зелёные карточки...

Шествие «Бессмертного полка» пройдет во всех городах Удмуртии В Ижевске колонну «Бессмертного полка» будут формировать с 10:00....

Кофемолка с Евгенией Никитиной: «Я люблю странных людей» **Популярный блогер и маркетолог рассказала, для чего пишет откровенные посты в соцсетях, в чём польз...