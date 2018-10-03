МакДонах между вымыслом и трагедией **На первом Международном фестивале Мартина МакДонаха в Перми в 2014 году спектакль «Человек-подушка»...

Смерть, любовь и чёрный кот **Одним из самых ярких театральных событий 2018 года в Лондоне стал спектакль «Лейтенант с острова Ин...

Набережная Ижевска станет местом культурного паломничества 19 сентября здесь открылась первая в республике стрит-арт галерея. ...