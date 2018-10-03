Для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 210 проектов из 17 регионов. В течение двух дней 26-27 сентября прошёл финал, где было презентовано 137 проектов из 13 регионов страны: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийск, Чувашская Республика.
Представляла честь Удмуртии и музея-усадьбы П.И. Чайковского заместитель директора по основной деятельности учреждения культуры Юлия Конарева. В своём выступлении она рассказала, чем привлекателен музей, какие существуют объекты, площадки, и почему именно это место удобно для проведения туристического события. По итогам всех выступлений в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» стал музей-усадьба П.И. Чайковского. Благодаря этому он вышел в общенациональный финал конкурса Russian Event Awards 2018, который состоится 24-27 октября в Нижнем Новгороде.
Фото: пресс-служба музея-усадьбы П.И.Чайковского
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