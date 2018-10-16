Как сообщает пресс-служба Ижевска, история музея началась в 1972 году. С этого времени музей Надежды Курченко был центром патриотического воспитания школьников Ижевска. В 2015 году выставочное пространство было закрыто на реконструкцию и спустя 3 года открыто вновь – 15 октября, в день, когда исполнилось 48 лет с момента гибели Надежды Курченко, легендарной стюардессы из Удмуртии.
– Надежда показала всем пример героизма, помогла ценой собственной жизни предотвратить большую трагедию. Нынешним воспитанникам желаю брать с неё пример, удачи и успехов в дальнейшем обучении, - сказал на открытии музея председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.
Отметим, Надежда Курченко погибла в 1970 году в схватке с террористами, которые пытались захватить самолет АН-24 для угона за границу.
Фото: izh.ru
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