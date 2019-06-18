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Музей, где угостят чаем

17 июня
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На территории Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» в Сарапуле открылось новое музейное пространство «Купеческая чайная».

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На площадке комплекса «Купеческие дачи» Сарапульского музея-заповедника состоялась презентация нового музейного пространства «Купеческая чайная». По задумке его создателей, музей-чайная позволит представить ещё одну страницу городской истории и рассказать о сарапульских традициях семейного чаепития. Гостям музея расскажут о чаепитии по-купечески. И не просто расскажут, но и предложат попробовать чашечку душистого напитка, каким он должен был быть в XIX веке – крепким, ароматным и обязательно обжигающим.

Музейную экспозицию составили «чайные атрибуты» позапрошлого века: самовары, подстаканники, конфетницы, столовые предметы и другие интересные вещицы. Открытие «Купеческой чайной» посетили министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв, начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики Юлия Железняк, руководитель Федерации Туриндустрии Удмуртии Илья Кычанов, российский и международный эксперт в области событийного туризма Геннадий Шаталов, представители научного и образовательного сообщества региона. Гости отведали свежезаваренные чаи: морковный, травяной, чёрный и зелёный – с теплыми булочками и пирожками. Будем надеяться, что благодаря появлению нового музейного пространства постоянных посетителей в Сарапульском музее-заповеднике станет больше.

Татьяна Иванцова

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