Ветеранов оружейного дела и гостей торжества встречали парадный строй кадетов перед входом в музей, праздничная атмосфера, которую создали организаторы выставки.
Её первых посетителей тепло поздравил министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьёв.
– Всего год остаётся до 100–летнего юбилея нашего легендарного земляка Михаила Тимофеевича Калашникова. Представители власти и общественность, сотрудники музея ещё с позапрошлого года подготовили план проведения этого знаменательного для всей России и мира события. В рамках этого плана и проходит открытие выставки, – подчеркнул он в своём выступлении. – В этом году в республике пройдёт масса общественных и культурных мероприятий, посвящённых предстоящему юбилею.
Выставка открывается накануне нового учебного года, и мы надеемся, что её посетителями станут представители молодого поколения, которому важно и нужно знать о достижениях ижевской школы оружейников, имена людей, внесших огромный вклад в создание и укрепление оборонного щита России.
Участников торжества и музейных работников поздравили с открытием выставки военный комиссар республики Александр Комлев и известный конструктор – оружейник Михаил Драгунов.
– Выставка «Оружие ижевских заводов» – одно из мероприятий подготовки празднования большого юбилея нашего Героя Михаила Тимофеевича Калашникова, – заявила директор музейно–выставочного стрелкового комплекса Ольга Минервина. – Несколько лет назад музеем был издан сборник с таким же названием. Он охватывал достаточно большой период конструкторского творчества. Мы намеренно остановились в создании выставки на второй половине XX века, потому что Михаил Тимофеевич Калашников творил именно в эти годы. Лето у нас, как всегда, было насыщенным. Музей принимает большое количество делегаций, и неизменно в книге отзывов они оставляли запись: всё отлично, только мало представлено оружия. Этой выставкой мы делаем посетителям реверанс – оружия много! Тема выставки не эксклюзивная, но, проводя экскурсии, мы стараемся рассказать что–то новое о каждом экспонате.
Ольга Минервина напомнила, что 19 сентября в Ижевске пройдёт большое количество мероприятий, посвящённых Дню оружейника. Музейщики этому рады, потому что на протяжении ряда лет это был узкий праздник. В своё время его проведение инициировал Михаил Тимофеевич Калашников, и очень важно, что в этом году, накануне большого юбилея, праздник выходит на массовый уровень.
– Мы верим, что всё получится, и сделаем всё от нас зависящее, чтобы каждый житель Ижевска почувствовал: наш город, действительно, выдающийся оружейный центр, – говорит директор комплекса.
19 сентября выставка «Оружие ижевских заводов» значительно обновится и расширится.
Если сегодня на ней представлены изделия только советского периода, то в дополненной экспозиции к имеющимся экспонатам присоединятся не только образцы оружия, но и не музейные экспонаты, а предметы, которыми пользуются ижевские оружейники в своей работе. Ольга Минервина выразила надежду, что Ижевский механический завод и концерн «Калашников» помогут музею произвести эту перезагрузку, и 18 сентября посетителя увидят на выставке оружие, которое создаётся сегодня на ижевских предприятиях. В таком формате экспозиция будет работать до конца ноября.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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