В Ижевске любой желающий может нарисовать картину со знаменитым российским художником Владимиром Дубосарским **В субботу, 8 сентября, в Музее Ижевска открылась выставка-перформанс художника, члена-корреспондент...

«КапустаDay» объединит уличные театры **Вместо сцены – улица, а вместо декораций – городские площадки. В предстоящую субботу, 8сентября, в ...

От редактора. В Ижевске начинается арт-переворот Вчера, 6 сентября, начался фестиваль искусств «Ижевск.ДА», который продлится как минимум до конца ноя...