Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов прокомментировал ряд актуальных тем развития республики и рассказал о работе фракции.
В марте текущего года прошла стратегическая сессия «Единой России», где обсуждали реализацию партийных проектов. Президиум политсовета Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» утвердил план реализации региональных партийных проектов в 2019 году.
В него вошли 6 проектов. В том числе «Проверь здоровье», направленный на информирование населения о местах прохождения диспансеризации в муниципальных образованиях и «десантов» с проведением различных видов обследования, поддержанных на уровне региона.
– Я думаю, что по мере раскрутки этого проекта он будет востребован. Дело времени, – отметил Анатолий Фёдорович.
Проект «Армия здоровья» посвящён подготовке и обучению активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни и привлекающих население к занятиям физкультурой и спортом.
Кроме того, в перечне утверждённых партийных проектов предусмотрено создание «Онлайн-карты здорового образа жизни и спорта» с описанием мест спортивных объектов, где можно бесплатно заниматься спортом. Проект «Умей помочь» направлен на создание обучающих материалов по использованию дефибрилляторов.
Проект «Эко баттл» предусматривает формирование эко-культуры населения с раннего возраста и пропаганду лучших практик. – Сегодня, к великому сожалению, не так активно мы работаем по ограничению нарушений в сфере экологии, – отметил Анатолий Наумов. – Немало говорится о ТКО. Во многих зарубежных государствах, к примеру, вообще нет урн на улицах, настолько усовершенствован процесс утилизации. Мусор там утилизируется раздельно по четырём фракциям. Я это наблюдал в Японии. И уверен, что мы тоже к этому придём. Ещё один проект, который уже успешно реализуется в Удмуртии, носит название «Подари книги библиотеке» и направлен на пополнение библиотечных фондов республики. Его активными участниками являются и депутаты Государственного Совета, которые пополняют библиотечные фонды в округах.
Лидер депутатов-единороссов отметил, что население больше всего беспокоят вопросы, связанные с нормотворчеством в ЖКХ, градостроительстве, землепользовании. Отсутствие чётких норм правового регулирования создаёт конфликтные ситуации, негативно влияет на настроение в обществе. Эти важные для людей направления нуждаются в детальном анализе и корректировке правовой базы, считает депутат. Это и «двойные платёжки», и неиспользуемые земли, и проблемы с вывозом отходов.
Комментируя предварительные итоги праймериз «Единой России» в Центральном одномандатном округе № 7 и Молодёжном одномандатном округе №12, где осенью пройдут дополнительные выборы в республиканский парламент, Анатолий Наумов сказал, что победу здесь одержали помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Алексей Перминов и исполнительный директор Концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. Они набрали более 80 процентов голосов. Официальные итоги праймериз будут утверждены на заседании Удмуртского регионального оргкомитета.
– По предварительным данным, на счётные участки в день праймериз пришло более 1600 избирателей, – рассказал Анатолий Фёдорович. – Жалоб и нарушений в ходе предварительного голосования не было. Анатолий Наумов коснулся нормотворческой деятельности фракции. Законопроект, который в Государственную Думу по инициативе фракции внёс Госсовет Удмуртии, предусматривает расширение полномочий регионов при установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест реализации алкогольной продукции в так называемых «наливайках». Руководитель фракции «Единая Россия» отметил, что в адрес депутатов Государственного Совета УР постоянно поступают обращения граждан с требованием ужесточить антиалкогольное законодательство. Горожане просят упорядочить условия работы объектов общепита, где безо всяких ограничений реализуется алкогольная продукция в любых количествах и в круглосуточном режиме. Анатолий Наумов выразил уверенность, что предложение депутатов Госсовета Удмуртии имеет высокие шансы на успех.
– Сегодня наш законопроект поступил в Государственную Думу, он зарегистрирован, и начинается обсуждение. У нас уверенность высокая, учитывая то, что к этому вопросу подключился Глава нашей республики Александр Владимирович Бречалов, активно поддержал нашу инициативу Андрей Константинович Исаев, – отметил Анатолий Наумов.
По его словам, около восьмидесяти процентов граждан республики также высказываются в поддержку такой инициативы: «Редкая встреча проходит с людьми, где этот вопрос не задается, – рассказал депутат. – Называются конкретные адреса, конкретные владельцы».
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