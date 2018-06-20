Однако сегодня руководитель предприятия Алексей Краснопёров сообщил, что работу возобновили минувшей ночью.
Согласно контракту ДРЭУ обслуживает центральный квадрат города и Индустриальный район. В середине июня организация приостановила исполнение муниципального контракта. Руководство ДРЭУ сообщило, что Администрация города не оплатила предприятию работы за март и апрель, хотя должна была это сделать по факту выполненных работ. Задолженность составляет 80 млн. рублей.
Вчера, 18 июня, на сайте города появилась информация, что «в ближайшее время ситуация с финансированием работ, выполненных подрядчиком в рамках муниципального контракта, будет урегулирована».
Сегодня Алексей Краснопёров рассказал редакции «УП», что вопрос решён. «Был достигнут компромисс. Службой благоустройства и дорожного хозяйства совместно с Управлением финансов Администрации города представлен график погашения просроченной задолженности. С учётом этого работы возобновили». При этом на ранее направленные уведомления и претензии никакого ответа руководство ДРЭУ не получало. «График погашения задолженности мы пока получили в устной форме. Мы работаем на доверительных отношениях, это рабочая ситуация», - уточнил Алексей Александрович.
Однако, город ещё остаётся должен предприятию за работу, выполненную в 2017 году, порядка 115 млн. рублей. И по этому долгу есть соглашение, согласно которому срок уплаты предусмотрен до конца текущего года.
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