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МУП «ДРЭУ» восстановило работы по уборке улиц города

19 июня
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Вчера стало известно, что с 15 июня МУП Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» не вывозит мусор с улиц города из-за долгов. Согласно пунктам контракта, где сказано, что подрядчик вправе прекратить работы из-за неуплаты, уборка улиц была приостановлена.

20171013 142847 МУП «ДРЭУ» восстановило работы по уборке улиц города

Однако сегодня руководитель предприятия Алексей Краснопёров сообщил, что работу возобновили минувшей ночью.

Согласно контракту ДРЭУ обслуживает центральный квадрат города и Индустриальный район. В середине июня организация приостановила исполнение муниципального контракта. Руководство ДРЭУ сообщило, что Администрация города не оплатила предприятию работы за март и апрель, хотя должна была это сделать по факту выполненных работ. Задолженность составляет 80 млн. рублей.

Вчера, 18 июня, на сайте города появилась информация, что «в ближайшее время ситуация с финансированием работ, выполненных подрядчиком в рамках муниципального контракта, будет урегулирована».

Сегодня Алексей Краснопёров рассказал редакции «УП», что вопрос решён. «Был достигнут компромисс. Службой благоустройства и дорожного хозяйства совместно с Управлением финансов Администрации города представлен график погашения просроченной задолженности. С учётом этого работы возобновили». При этом на ранее направленные уведомления и претензии никакого ответа руководство ДРЭУ не получало. «График погашения задолженности мы пока получили в устной форме. Мы работаем на доверительных отношениях, это рабочая ситуация», - уточнил Алексей Александрович.

Однако, город ещё остаётся должен предприятию за работу, выполненную в 2017 году, порядка 115 млн. рублей. И по этому долгу есть соглашение, согласно которому срок уплаты предусмотрен до конца текущего года.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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