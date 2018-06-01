На открытии мероприятия в доме культуры «Звёздный» посёлка Новый Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов отметил, что такая практика выездной работы уже неоднократно доказала свою эффективность. По словам спикера республиканского парламента, тесное взаимодействие Государственного Совета с коллегами из муниципальных образований позволяет выявлять самые насущные проблемы на местах, оперативно принимать решения.
Председатель Государственного Совета отметил, что вопросы, включённые в повестку дня, актуальны и для всей республики. Они не всегда просты, но практика показывает, что совместные усилия депутатов Государственного Совета, органов государственной власти и местного самоуправления дают реальный положительный результат.
Основная работа в рамках Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях традиционно происходит на восьми тематических секциях под руководством председателей постоянных комиссий республиканского парламента. Участники каждой секции знакомятся с особенностями и проблемами муниципалитета и обсуждают правоприменительную практику реализации какого–то конкретного республиканского или федерального закона на примере конкретного муниципального образования, разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства на региональном или федеральном уровне. Кроме этого депутаты посетили ряд расположенных в районе объектов промышленного назначения и социальной сферы.
Здоровье нации
Участники секции под руководством заместителя Председателя Госсовета – председателя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой рассмотрели вопросы, связанные с полномочиями органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан.
Как отметила Надежда Александровна, проблемы, отмеченные участниками секции, свойственны не только Воткинскому району.
– Главная задача, которая сегодня стоит перед медицинскими работниками и администрацией района, – подчеркнула руководитель секции, – повысить удовлетворённость населения качеством медицинской помощи. Резервы для этого есть, и не только финансовые. Немаловажным фактором является информационная работа с населением. Граждане часто не владеют информацией ни о своей страховой компании, ни о своих правах и обязанностях в целом. Кроме того, необходимо поднять на новый уровень отношения «врач – пациент». Для решения кадровых вопросов нужно ускорить разработку нормативного документа о целевом распределении выпускников медицинских образовательных учреждений.
Работа по патенту
Исполнение республиканского Закона «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» и вопросы поддержки предпринимателей обсудили на секции под руководством председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина. Было отмечено, что патентная система востребована многими предпринимателями, поскольку обеспечивает предсказуемость налоговой нагрузки и значительно облегчает налоговую отчётность. Все поступившие от участников секции предложения постоянная комиссия по бюджету оформит для включения в итоговую резолюцию Дня Государственного Совета в Воткинском районе.
Энергосбережение
Александр Майер, председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, возглавил секцию, на которой обсудили реализацию Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Удмуртской Республики». Участники секции пришли к выводу, что на территории Воткинского района закон успешно работает и на данный момент корректировать его не стоит. Однако есть необходимость увеличения финансирования госпрограммы, в том числе за счёт софинансирования из федерального бюджета, для чего стоит обратиться к руководству России. Предложено разработать отдельные мероприятия в области энергосбережения для небольших домов с малой этажностью и поддержки местных предприятий, производящих строительные материалы.
Землю в оборот
Секция, работой которой руководил председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов, рассмотрела вопрос о реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации». Участники секции пришли к выводу о необходимости внесения изменения в ряд федеральных законов, чтобы упростить процедуру изъятия земельных участков, в частности, определения их как неиспользуемых по целевому назначению. Есть предложения также и по сокращению срока неиспользования земельного участка, дающего основания к его изъятию. На сегодня принудительное изъятие земельного участка возможно, если он не использовался в течение трёх и более лет подряд. Участники секции предложили сократить этот срок до года. Кроме того, было предложение применять к нерадивым владельцам участков земли сельхозназначения повышенные ставки земельного налога.
Правоохранительная общественность
Елена Дербилова, председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, провела заседание секции, посвящённое реализации Закона «Об участии граждан в охране общественного порядка в Удмуртской Республике». На заседании принята резолюция, в которой Правительству Удмуртской Республики рекомендовано предусмотреть в проекте регионального бюджета на 2019 год выделение не менее двух миллионов рублей на развитие общественных формирований правоохранительной направленности. Постоянной комиссии предстоит рассмотреть вопрос о внесении изменений в республиканское законодательство с целью предоставления дополнительных льгот и компенсаций народным дружинникам, а главам муниципальных образований решить вопрос о предоставлении помещений для деятельности ДНД и налоговых льгот народным дружинникам.
Мировые судьи
Под руководством председателя постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Прозорова участники секции рассмотрели реализацию Закона «О мировых судьях Удмуртской Республики» на территории Воткинского района. Было предложено увеличить сроки полномочий мировых судей и улучшить организационное обеспечение их деятельности,.дДля чего предстоит разработать изменения в республиканское законодательство. Также было предложено проанализировать численность населения на судебных участках и пересмотреть их численность и уточнить границы для того, чтобы снизить нагрузку на мировых судей.
Доступная среда
На секции Алексея Чернова, председателя постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов, основной темой стала реализация Закона «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Подводя итог, Алексей Чернов подчеркнул, что району предстоит проделать большую работу по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Соответствующие мероприятия уже запланированы на третий квартал 2018 года.
– На сегодня доступ маломобильных групп населения к отдельным объектам в районе является условно доступным. Во время посещения объектов и в результате заседания секции были обозначены проблемы, на которые руководству муниципального образования стоит обратить особое внимание, – подытожил руководитель постоянной комиссии.
Школьный завтрак
Вопросы организации детского и школьного питания были в центре внимания секции, которой руководила Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту. По её словам, об успешности реализации соответствующей госпрограммы на территории Удмуртии свидетельствует в том числе и то, что представители других регионов страны приезжают в Удмуртию перенимать опыт. Участники секции высказали предложение о возможности восстановления статьи финансирования по своевременной замене технологического холодильного оборудования в образовательных учреждениях, а также по организации курсов по повышению квалификации поваров. Также добавили, что следует продолжить работу по повышению квалификации среди работников школьных столовых и просветительскую работу среди родителей по вопросам здорового питания. Сегодня программа охватывает учащихся до 11–го класса, в семьях которых совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 2200 рублей. В ходе секции высказано предложение по повышению предела указанной суммы.
Главный итог
Руководитель республиканского парламента Алексей Прасолов высоко оценил уровень организации Дня Государственного Совета и отметил продуктивность проведённых встреч. Он рассказал, что итогом мероприятия станет единый документ, который послужит основой для дальнейшей совместной работы. «На базе этого плана что–то будет воплощено в законы Удмуртской Республики, будут законодательные инициативы и в Государственную Думу. Эти встречи очень полезны. Мы видим воочию, что непосредственно происходит в районе и какие наболевшие вопросы нужно решать», – резюмировал спикер Госсовета.
Фото: пресс–служба ГС УР
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