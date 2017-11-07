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Муниципалитетам Удмуртии предлагают принять участие в конкурсе IT-проектов

7 ноября
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Стартовал V Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2017»

%d0%b8%d1%82 Муниципалитетам Удмуртии предлагают принять участие в конкурсе IT-проектов

В конкурсе принимают участие органы государственной власти и муниципального самоуправления. Цель конкурса – путём распространения информации о лучших практиках региональной и муниципальной информации повысить качество IT-проектов, реализуемых в субъектах Российской Федерации. За четыре года существования «ПРОФ-IT» заслужил право считаться уникальным событием для российского IT-сообщества. Оно объединяет участников государственных организаций, обеспечивающих успешное применение информационных технологий в интересах граждан и управления страной. Конкурс максимально открыт – выбор финалистов и победителей осуществляет не закрытый экспертный совет, а сами же участники из министерства из 85 регионов страны.

По традиции финал конкурса пройдет на Всероссийском форуме «ПРОФ-IT» в конце июня в одной в столице одного из субъектов Российской Федерации. Организаторы не раскрывают, где именно, но отмечают, что подготовка к юбилейному «ПРОФ-IT» идет полным ходом. Участников ждет много интересных и полезных мероприятий.

«Основными темами «ПРОФ-IT.2017» станут цифровая экономика и импортозамещение в сфере ИКТ. В конкурсную программу включена дополнительная номинация, которая определит лучший проект по импортозамещению. Наша площадка постоянно развивается и прирастает новыми полезными мероприятиями для наших гостей. Нам важно, чтобы каждый человек, посетивший «ПРОФ-IT», получил для себя новый опыт и знания. Ведь только здесь ежегодно представляются лучшие практики региональной информатизации в разных сферах жизнедеятельности. Приглашаем регионы к участию в конкурсе и независимо от результатов принять участие в Юбилейном Всероссийском форуме «ПРОФ-IT!», -отмечает Председатель Оргкомитета, руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов.

В списке номинаций конкурса «ПРОФ-IT.2017» кроме импортозамещения появились и другие новшества: «IT в обработке больших данных» и «Лучшее мобильное приложение органа государственной власти». Полный список номинаций и условия участия в конкурсе «ПРОФ-IT» размещены на сайте http://prof-it.d-russia.ru.

Заявки на посещение Форума «ПРОФ-IT.2017» можно подать на сайте или связавшись с Оргкомитетом площадки 8-800-700-57-08, prof-it@d-russia.ru.

Напомним, что Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» организуется и проводится с 2013 года Экспертным центром электронного государства. Ежегодно финал конкурса проходит в разных городах России с целью дать стимул и новый виток развития информатизации в регионе, который принимает «ПРОФ-IT». В 2013 году «ПРОФ-IT» впервые был проведен в Сыктывкаре, в 2014 году в Рязани, в 2015 году в Ханты-Мансийске, а в 2016 г. впервые прошел в формате Форума в Уфе.

Фото: facebook.com/konkurs.profit

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