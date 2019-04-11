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Мундиаль завершился, болельщики остались

10 апреля
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Australian soccer fans at 2006 world cup Мундиаль завершился, болельщики остались

В конце 2018 года закончился срок безвизового пребывания в России иностранцев по паспортам болельщиков (ЧМ-2018). По данным миграционного управления МВД РФ, на 31 декабря 2018 года в России нелегально остались чуть более 12 тысяч человек. При этом благодаря работе правоохранителей к концу января 2019 года их количество сократилось до 5,5 тысячи.

Массового наплыва иностранцев-болельщиков в Удмуртию не наблюдалось, однако работы у регионального управления по вопросам миграции МВД меньше не стало. Его сотрудники также проводят ежедневные рейды для выявления иностранцев, незаконно проживающих на территории республики. Они проверяют места их возможного пребывания, а также незаконной трудовой деятельности. По данным регионального МВД, в Удмуртии ежемесячно привлекаются к административной ответственности больше 150 иностранных граждан и лиц без гражданства, выносится более 15 судебных решений об их выдворении из страны.

В управлении по вопросам миграции МВД по Удмуртии напоминают, что за несвоевременный выезд из России иностранным гражданам грозит административная ответственность и выдворение за пределы страны с последующим закрытием въезда. А физические и юридические лица, помогающие иностранцам в их незаконном пребывании и работе на территории России, несут не только административную, но и уголовную ответственность.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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