Главная » Культура » Мультфильмы по мотивам сказок и мифов финно-угорских народов покажут в музее-заповеднике «Лудорвай»

Мультфильмы по мотивам сказок и мифов финно-угорских народов покажут в музее-заповеднике «Лудорвай»

18 мая
0

19-20 мая в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» пройдет Международный финно-угорский фестиваль мультипликации.

K Мультфильмы по мотивам сказок и мифов финно-угорских народов покажут в музее-заповеднике «Лудорвай»

19-20 мая в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» пройдет Международный финно-угорский фестиваль мультипликации. Об это сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма УР.

Организаторами фестиваля стали музей-заповедник «Лудорвай», Финно-угорский культурный центр РФ, Эстонский национальный музей, Национальный музей республики Коми. Участниками фестиваля станут мультипликаторы из Удмуртии, Эстонии, Республик Коми и Марий Эл, Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, г.Новосибирска.

Зрителям будет представлен 31 мультипликационный фильм по мотивам сказок и мифов удмуртов, саамов, вепсов, коми, мари, ханты и манси. Состоится презентация проекта «Эхо Урала. 9 анимированных историй о финно-угорских мужчинах и женщинах». По итогам конкурса будут определены победители в пяти номинациях: лучший фильм для детей, лучший фильм в прикладной анимации, лучший авторский и студийный фильмы, лучший фильм на языке коренных финно-угорских народов.

В рамках проекта состоится мастер-класс режиссера Эстонской студии мультипликации Прийта Тендера и доклады сотрудника Эстонского национального музея Валентины Семеновой «Тематическое сообщество в соцсети по мультипликации. База данных по финно-угорским мультипликаторам» и заместителя директора национального музея Коми Светланы Бандура «Презентация традиционной культуры средствами анимации».

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

День музеев Музей изобразительных искусств Удмуртии посвятит детской теме в живописи
16 мая
Весь мир танца на одной сцене
11 мая
Уникальный хореографический коллектив представляет праздничную программу...
Дмитрий Иванов: «Иностранцы ассоциируют Удмуртию с Чайковским, Калашниковым и цирком»
5 мая
Генеральный директор «Росгосцирка считает, что при правильно выбранной стратегии, цирковое искусство ...
Сермяжная правда ирландской жизни
30 апреля
Макдонах предложил публике свой взгляд на "маленького человека"...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо