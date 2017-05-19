19-20 мая в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» пройдет Международный финно-угорский фестиваль мультипликации. Об это сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма УР.
Организаторами фестиваля стали музей-заповедник «Лудорвай», Финно-угорский культурный центр РФ, Эстонский национальный музей, Национальный музей республики Коми. Участниками фестиваля станут мультипликаторы из Удмуртии, Эстонии, Республик Коми и Марий Эл, Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, г.Новосибирска.
Зрителям будет представлен 31 мультипликационный фильм по мотивам сказок и мифов удмуртов, саамов, вепсов, коми, мари, ханты и манси. Состоится презентация проекта «Эхо Урала. 9 анимированных историй о финно-угорских мужчинах и женщинах». По итогам конкурса будут определены победители в пяти номинациях: лучший фильм для детей, лучший фильм в прикладной анимации, лучший авторский и студийный фильмы, лучший фильм на языке коренных финно-угорских народов.
В рамках проекта состоится мастер-класс режиссера Эстонской студии мультипликации Прийта Тендера и доклады сотрудника Эстонского национального музея Валентины Семеновой «Тематическое сообщество в соцсети по мультипликации. База данных по финно-угорским мультипликаторам» и заместителя директора национального музея Коми Светланы Бандура «Презентация традиционной культуры средствами анимации».
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма УР
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