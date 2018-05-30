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МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы к работе в условиях непогоды

30 мая
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30 мая в ряде регионов Центральной России и Приволжье ухудшились погодные условия: сюда пришли сильные ветра, дожди и грозы. Природные аномалии коснулись и регионов ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В настоящий момент обе компании работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

%d0%93%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0 1 МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы к работе в условиях непогоды

В филиале МРСК Центра и Приволжья - «Ивэнерго» в связи с ухудшением погоды введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Также в филиалах МРСК Центра и Приволжья - «Нижновэнерго», «Кировэнерго» и «Рязаньэнерго», где непогода только прогнозируется, действует режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах. В настоящее время на случай ухудшения погоды здесь реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, также усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» могут быть привлечены 2 866 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5164 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 55 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber. МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

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