Подготовку тормозят долги
Но хорошие показатели подготовки города к зиме достигаются в непростых условиях.
Главной проблемой остаются долги управляющих компаний ресурсоснабжающим организациям. Если жители, которые платят энергетикам напрямую, имеют глубину задолженности в месяц с небольшим, то у ряда управляющих компаний задолженность приближается к 12 месяцам.
– Поэтому ситуация сложная, по долгам предстоит разбираться в судебном порядке, - говорит глава Можги Алексей Шишов. - Но рассмотрение в судах - долгая и медленная процедура, а деньги нужны сейчас.
За помощью руководство муниципального образования обратилось и в профильное министерство, и в правительство с тем, чтобы эти вопросы решались в более ускоренном порядке. А с какой скоростью происходит судебное разбирательство, демонстрирует такой пример.
В апреле коммунальщики подали в суд на самую большую управляющую компанию города. У нее долг более 67 миллионов рублей, это серьезная сумма не только для Можги, но и для любого другого города, но управляющая компания делает все, чтобы затянуть процесс.
Заседание арбитражного суда, назначенное на 31 июня, в очередной раз было перенесено на конец октября. Трудно сказать, как в этих условиях коммунальщикам удастся рассчитаться с долгами.
Прямой, значит надежный
– Поэтому мы провели большую работу по переходу на прямые договора, - продолжает Алексей Шишов. - Постарались объяснить населению необходимость платить за поставленную энергию напрямую ресурсосберегающим компаниям, чтобы исключить посредничество управляющих компаний. Оно ни к чему хорошему не приводит. Разбираться в их неправомерных действиях будут соответствующие органы.
До 2005 года особых проблем с неплатежами в городе не было. Полномочия управляющей компании выполняло муниципальное предприятие. Появились управляющие компании, тут же начали расти долги. Возникающие кассовые разрывы в деятельности ЖКХ города не позволяют своевременно закупать материалы. Приобретаться будут самые дешевые, а нам нужно, чтобы ресурсники работали четко, имели возможность расплатиться за газ, электроэнергию. К сожалению, у нас развалилась система. Нормально она может работать только тогда, когда в структуре платежей тарифы на энергоносители будут сопоставимы с затратами предприятия. Они должны делиться 50 на 50. Сегодня в структуре тарифа энергоносители стоят более 70 процентов. У предприятия нет возможности на оставшуюся сумму выплатить налоги и зарплату, приобрести оборудование да еще умудриться развиваться. В варианте с передачей в концессию я особых преимуществ не вижу. Мы выставляли ЖКХ на концессию, но желающих не нашлось.
Износ сетей в Можге серьезный. Водопродно-канализационные сети изношены на 80 процентов. На тепловых сетях за последние годы проведена большая работа, износ снизили до 60 процентов. Три года назад выполнили энергосервисный контракт, заменили 12 старых котлов на новые, современные, котельные модернизировали. Часть из них перевели в автоматический режим, и сейчас тепловой цех МУП ЖКХ начинает работать с прибылью. Есть надежда, что это направление будет развиваться.
Сделать город комфортным
Можга участвует во всех программах проекта «Комфортная городская среда». Будут благоустраиваться дворы, общественные территории. В этом году заасфальтируют площадь, прилегающую к памятнику погибшим воинам, отремонтируют территорию.
Включение города в программу «Городские парки» - серьезное подспорье. Единственный в Можге парк модернизировался в последний раз в 2005 году, когда в городе проводились республиканские сельские игры. Но модернизация коснулась только спортивного ядра. С этого времени никаких вложений в парк не было.
Сейчас город вместе с жителями готовит предложения по свободным зонам в рамках программы «Комфортная городская среда». В следующем году планируется вплотную заняться ремонтом набережной городского пруда.
В Можге планируется строительство железнодорожного вокзала. Значит, нужно сделать комфортной и привокзальную площадь. Здесь есть сквер пенсионеров, планируется благоустроить и его. В планах реконструкция центральной площади Можги, этот проект в стадии разработки.
Планы по ремонту дворов можгинский муниципалитет обсуждает вместе с жителями, принимает во внимание не только пожелания, но и дизайн-проекты. Есть желание в каждом дворе построить спортивную площадку, где дети могли бы заниматься волейболом, силовыми видами спорта, играть в футбол.
Благодаря участию в проекте «Открытые сердца» фонда Водяновой в Можге поставили новую детскую площадку стоимостью 2,5 миллиона рублей. Свою лепту внес и муниципалитет, выделив на строительство 800 тысяч рублей.
– Отрадно отметить, - подчеркивает Алексей Шишов, - что бизнес понимает, как важно взаимодействие в создании комфортной среды для детей.
Готовь провода летом
Энергетики ведут большую работу по подготовке города к зимнему периоду. По улице Короленко в Можге идет замена воздушной электролинии на 4 киловольта. Вместо старых деревянных опор устанавливаются железобетонные. Работа эта трудоемкая, требующая высокого профессионализма. В день удается поставить от 8 до 10 опор. Протяженность линии 1,3 километра, но бригада монтажников обещает завершить работы в конце августа.
На электроподстанциях меняется оборудование, которое позволит исключить аварийные ситуации, обеспечить надежное снабжение города электроэнергией.
Кстати, в Можге 92 трансформаторные подстанции, шесть распределительных подстанций. 230 километров воздушных линий разного напряжения, 58 километров кабельных линий. В масштабах Можги это немалое электросетевое хозяйство, которое требует обслуживания и постоянных регламентных работ.
В планах на 2017 год - замена кабельной линии, питающей один из районов города. Линия в ветхом состоянии. Работа будет вестись с новым материалом, это шитый полиэтилен. Подготовка сетей к эксплуатации в осенне-зимний период - это не только замена и реконструкция, но и модернизация систем защиты. Подрядная организация из Перми выполняет в Можге комплексные замеры на трансформаторных подстанциях, проводит испытания грозозащиты, контуров заземления. Такой масштаб работы по подготовке к зиме выполняется впервые.
ЦИТАТА
Глава города Можги Алексей Шишов:
– В этом году мы немного отстаем от обычного графика работ. Отопительный сезон нынче затянулся и продолжался до 26 мая. В прошлые годы уже после майских праздников на проверку вставало оборудование котельных, вскрывались теплотрассы, начинались работы на водопроводных канализационных сетях. В этом году эта работа началась только в июне. Серьезные коррективы внесли и погодные условия, ливневые дожди не позволяли заниматься земляными работами. Но сейчас мы догоняем график работ, на 4 августа у нас 64 процентов готовности. Материалы закуплены, есть полная уверенность, что все поставленные задачи организации сферы ЖКХ и предприятия нашего города выполнят.
Цифры и факты
В Можге 25 котельных, из них 16 - муниципальные. Общая протяженность тепловых сетей 113 километров, почти 140 километров водопроводных сетей, более 300 километров протяженность электрических сетей.
Управляющие компании занимаются подготовкой жилищного фонда. Задача у всех одна - все работы закончить к началу отопительного сезона.
Парк меняет облик
Федеральная программа «Городская комфортная среда» идет по всей стране. Уделяется внимание и небольшим населенным пунктам. Желающих попасть в проект много. Отбор идет жесткий. Можга может похвастаться обновлением парка за счет федеральных средств.
Городской парк - любимое место отдыха можгинцев. Здесь проходят все городские и республиканские мероприятия, как спортивные, так и культурные.
– Когда мы узнали о проекте «Городские парки» в программе «Комфортная городская среда», постарались незамедлительно принять в нем участие, - рассказывает начальник управления культуры, спорта и молодежной политики города Можги Ирина Кузнецова. - Документами долго заниматься не пришлось, потому что проекты по парку были давно подготовлены для участия в грантах. К сожалению, с грантами нам не везло, а вот с проектом все получилось. Городу выделили 8,5 миллиона рублей на благоустройство парка. Мы подготовили перечень работ, провели анкетирование жителей города, спросили, что бы они хотели видеть в благоустройстве парка.
Планы муниципальной власти и предложения жителей, можно сказать, полностью совпали. Что вошло в перечень работ?
В первую очередь - ремонт трибуны, которая находилась в ветхом состоянии. Заменят сиденья. Концертная площадка также полностью будет отремонтирована.
На танцевальной площадке изменится конструкция сцены, чтобы она была удобной и для артистов, и для горожан. Сама площадка будет разделена на три интерактивные зоны и станет многофункциональной.
Планируется провести большой объем асфальтирования, потому что дорожки в парке изношены и требуют ремонта. Большой пласт работ - освещение парка, здесь появятся светодиодные энергосберегающие светильники.
Преобразится территория возле административного здания, здесь уложат брусчатку, приведут в порядок фонтан. Это, конечно, не все работы. Они будут продолжены в последующие годы за счет бюджетных и внебюджетных средств, спонсорской помощи.
25 и 26 августа Можга будет праздновать День города. 25-го состоится открытие памятника морякам-можгинцам, служившим на флотах России, пройдет детский День города, посвященный истории Можги. 26 августа торжества пройдут на центральной площади и на прилегающих улицах.
Фото: mozlife.ru
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