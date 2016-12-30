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Можгинский школьник вошел в число победителей Всероссийского вокального конкурса «Золотой голос России»

30 декабря
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Tfcbtjyrdcg.jpg.crop display Можгинский школьник вошел в число победителей Всероссийского вокального конкурса «Золотой голос России»

XI Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс «Золотой голос России» прошел в Москве 21 декабря. 14-летний Илья Вахрушев из Можги стал лауреатом I степени этого престижного конкурса, сообщает Можга.NET.

В состав жюри вошли популярные отечественные исполнители, продюсеры, композиторы: Нонна Чхетиани, Екатерина Трубилина, Этери Бериашвили, Александр Бон, Ольга Задонская, солисты ВИА «Самоцветы», Евгений Моисеев и другие.

Воспитанник Детской школы искусств города Можги Илья Вахрушев исполнил две песни: «Feeling good» и «Зажигай солнце». По результатам конкурсных баталий в своей возрастной группе Илья завоевал Диплом Лауреата I степени и право участвовать в проекте «Песни со звездами» на канале «MusicBox».

Учредителем конкурса «Золотой голос России» является Школа эстрады, кино и телевидения при телецентре «Останкино», а партнерами — телепрограмма «Песни со звездами» телеканала MusicBox, профессиональная студия звукозаписи в Останкино и Академия эстрады и телевидения Останкино.

Фото: mozhga.net

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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