XI Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс «Золотой голос России» прошел в Москве 21 декабря. 14-летний Илья Вахрушев из Можги стал лауреатом I степени этого престижного конкурса, сообщает Можга.NET.
В состав жюри вошли популярные отечественные исполнители, продюсеры, композиторы: Нонна Чхетиани, Екатерина Трубилина, Этери Бериашвили, Александр Бон, Ольга Задонская, солисты ВИА «Самоцветы», Евгений Моисеев и другие.
Воспитанник Детской школы искусств города Можги Илья Вахрушев исполнил две песни: «Feeling good» и «Зажигай солнце». По результатам конкурсных баталий в своей возрастной группе Илья завоевал Диплом Лауреата I степени и право участвовать в проекте «Песни со звездами» на канале «MusicBox».
Учредителем конкурса «Золотой голос России» является Школа эстрады, кино и телевидения при телецентре «Останкино», а партнерами — телепрограмма «Песни со звездами» телеканала MusicBox, профессиональная студия звукозаписи в Останкино и Академия эстрады и телевидения Останкино.
Фото: mozhga.net
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