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Можгинским выпускникам дал напутствие в жизнь врио главы Удмуртии

25 мая
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Александр Бречалов рассказал о своей юности и раскрыл секрет вечной молодости

Nik 6972 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Можгинским выпускникам дал напутствие в жизнь врио главы Удмуртии

Сегодня врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов с рабочим визитом побывал в Можгинском районе и городе Можге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Руководитель Удмуртии принял участие в праздниках «Последний звонок», организованных для выпускников Большеучинской средней общеобразовательной школы и Гимназии №8 города Можги.

К выпускникам деревни Большая Уча Александр Бречалов приехал по приглашению сельских детей – участников волейбольной школьной команды, занявших третье место в соревнованиях Детской волейбольной лиги на Кубок Главы УР в 2016-2017 учебном году.

«У вас прекрасная школа, замечательный директор, хороший педагогический состав. Судя по успехам ваших волейболистов, видно, что здесь не только уделяют внимание учебному процессу, но и развивают таланты детей. Моя задача и задача Правительства Удмуртии, чтобы такие школы, такие сёла особенно выделять и поддерживать. И вот сегодня мы с Натальей Георгиевной (прим. – директор Большеучинской школы) договорились, что мы постараемся сделать вам к 1 сентября другой актовый зал, чтобы вам было комфортнее и удобнее. Мы будем вас поддерживать», - сказал руководитель региона.

Что касается гимназии №8 города Можги, то здесь из 54 выпускников 10 человек претендуют на медали.

Александр Бречалов пожелал выпускникам на будущих этапах жизни не терять драйва и во всем стремиться быть лучшими. Он также обратил внимание, что Последний звонок – это праздник учителей и родителей, которые закладывают основы знаний и характера подрастающего поколения, вкладывают душу в детей и сердце, - а это «самое главное вложение в жизни».

«Моим детям сейчас по 17 лет, и выпускной им только предстоит через год. Но это уже настоящие личности. Мы с ними большие друзья, партнеры. Бывает, спорим – и они меня учат жизни. Так вот, я благодарен своим родителям, которые были друзьями и советчиками мне, непростому ребенку. У меня было хорошо с учебой, но не очень с поведением, признаюсь. Я родился и вырос в Краснодаре, мечтал о Москве, о хоккее, о свободе, на которую была «мода» в 80-90-е годы. Но мама с папой решили отправить меня в военное училище. Это были сложные дебаты. Они настояли – и военное училище далось мне очень тяжело, хотя я закончил его с отличием, был капитаном футбольной сборной. Но это были самые лучшие годы, которые меня изменили, думаю, в лучшую сторону. Аплодисменты вашим родителям», - сказал Александр Бречалов.

В завершение встречи врио Главы раскрыл выпускникам секрет вечной молодости, «подсмотренный» у политика Шимона Переса. Он в том, чтобы записать в два столбика, то, что удалось и то, о чем мечтается – и в том, чтобы в части «мечта» всегда было больше пунктов. «Желаю всем ребятам, которые сегодня заканчивают школы – городские или сельские, крупные или маленькие, - всем – мечтать. И вы всегда останетесь молодыми. Такими как сегодня, в день праздника "Последнего звонка", с которого начинается ваша взрослая жизнь», - добавил Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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