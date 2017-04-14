Телерадиокомпания «Моя Удмуртия» совместно с Управлением ГИБДД начала цикл передач на удмуртском языке. Как сообщили в первом отделе Госавтоинспекции, в программах будут рассматриваться вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Удмуртии и аспекты деятельности службы Госавтоинспекции, направленной на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.
Вещание радиостанции охватывает территорию всей республики, а это значит, что ответы на вопросы получат все радиослушатели.
Сегодня в эфире были озвучены изменения, произошедшие в законодательстве, обстановка с аварийностью и профилактическая деятельность службы ГИБДД.
На вопросы ведущей отвечал сотрудник подразделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Дмитрий Иванов.
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