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«Моя Удмуртия» рассказывает о безопасности дорожного движения на удмуртском

13 апреля
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Wp 20170413 11 52 01 pro highres «Моя Удмуртия» рассказывает о безопасности дорожного движения на удмуртском

Телерадиокомпания «Моя Удмуртия» совместно с Управлением ГИБДД начала цикл передач на удмуртском языке. Как сообщили в первом отделе Госавтоинспекции, в программах будут рассматриваться вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Удмуртии и аспекты деятельности службы Госавтоинспекции, направленной на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Вещание радиостанции охватывает территорию всей республики, а это значит, что ответы на вопросы получат все радиослушатели.

Сегодня в эфире были озвучены изменения, произошедшие в законодательстве, обстановка с аварийностью и профилактическая деятельность службы ГИБДД.

На вопросы ведущей отвечал сотрудник подразделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Дмитрий Иванов.

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