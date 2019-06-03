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Моя работа позволяет приносить реальную пользу

3 июня
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Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Ольга Меркушева рассказывает о «дружелюбной» конкуренции и силе, заключённой в творчестве

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В гостях у «Удмуртской правды» – Ольга Меркушева, специалист по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики.

– Ольга, была ли в вашей проектной команде конкуренция и как она отразилась на результатах работы? Свойственны ли вам желание и умение конкурировать?

– Конечно, это абсолютно естественное чувство, особенно в условиях соревнования. Но оно было настолько здоровое, что заставляло подпрыгивать по ночам с постели к гаджетам, покорять возвышенности, чтобы быть «в сети» даже на рыбалке, не останавливать ход мысли и фиксировать свои идеи, находясь даже в самолёте. Это был новый вид конкуренции – «дружелюбная». И тот случай, когда она заставляла двигаться вперёд.

Желание быть впереди, конечно, очень часто возникает в жизни. Зачастую стремлюсь превзойти саму себя. Когда видишь в людях привлекательные качества, когда поражаешься работоспособности одного либо зажигаешься от энтузиазма другого, хочется меняться самой.

– Ваши коллеги, участницы и победительницы конкурса «Команда Удмуртии», считают, что лидерство, искусство управлять не имеют гендерной принадлежности. Согласны ли вы с этим и что тогда включает в себя понятие женственности?

– Пожалуй, соглашусь, но те пути и способы достижения целей, которые выбирают женщины-лидеры, зачастую отличаются от мужских. Самыми важными в коллективах, которыми я руководила, всегда были мир и согласие между сотрудниками, комфортное взаимодействие, дружба. В такой обстановке мотивация проявляется ярче, и сотрудники более настойчиво идут к цели.

А женственность никогда не мешает процессу управления, а только расцвечивает его эмоциями.

– Вы занимаетесь живописью. В чём вы в большей степени реализуетесь: в профессиональной деятельности или в творчестве?

– Моей любимой коллеге Татьяне Шумихиной, к примеру, дарит наслаждение Второй концерт Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева, а у меня мурашки от картин Николая Мещёрина, Петра Фролова. А ещё от того, что место, которое привело в восторг и стало любимым, затем узнаёшь на картинах французских мастеров. Когда я пишу, меня наполняет ощущение могущества, как будто я начинаю обладать всем, чем хочу: могу унести с собой кусочек моря, поселить у себя фламинго, воздвигнуть в Ижевске горы и любоваться ими. Это безусловное счастье. Пишу для себя, но в результате дома почти нет картин: они оказываются у друзей и знакомых.

А реализуюсь в разных ипостасях. Я счастливый человек: всегда любила свою работу. Она бодрит, даёт мне возможность приносить реальную пользу, использовать творческий подход в любом её направлении. Живопись – это выход энергии, лекарство от любых проблем. Любимая семья – это то, ради чего я делаю всё остальное, самое важное в жизни!

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