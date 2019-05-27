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«Мой медицинский «Оскар»

27 мая
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Обладателем престижной награды стала медсестра городской клинической больницы № 7

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Статуэтку сестры милосердия, которую традиционно вручают победителям Всероссийского конкурса врачей, между собой медики называют не иначе как «Оскаром». И впрямь есть что-то общее в этих фигурках. Правда, статуэтку сестры милосердия в отличие от киношной награды отливают из бронзы и не покрывают золотом. Но это нисколько не умаляет её значимости, ведь обладателями статуэтки становятся только лучшие из лучших, те, кто посвятил себя спасению человеческих жизней и достиг в этом деле блестящих результатов.

Нину Никифорову, медицинскую сестру отделения анестезиологии-реанимации Городской клинической больницы Ижевска № 7, без сомнения, можно отнести к числу таких профессионалов. Она – автор памяток для родственников пациентов, методических пособий, рекомендаций, алгоритмов, которые активно используются в работе. По итогам 2018 года Нина Васильевна заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая медицинская сестра». Награждение победительницы и её коллег из других регионов России состоялось накануне Международного дня медицинской сестры в Москве в Центре международной торговли. За двадцать с лишним лет, что Нина Никифорова работает в медицине, это не первая её победа, но, пожалуй, самая крупная и важная. И только она сама, а ещё близкие и коллеги знают, какова цена этих достижений.

– Нина Васильевна, как начинался ваш профессиональный путь и как произошёл выбор профессии?

– То, что буду работать в медицине, не важно, врачом или медсестрой, я поняла ещё в детстве. В 6-м классе серьёзно заболела и попала в больницу, где впервые увидела, что такое труд медицинского работника. Меня поразило то, с какой любовью и заботой доктора и медсёстры относятся к пациентам, как помогают им. Мне стало интересно, и после возвращения из больницы я начала выписывать журналы про здоровье и медицину, читать книги по этому направлению и собирать лекарственные травы. Я сама себя излечила и подумала: если я себе помогла, почему не могу помогать другим людям? Вот так, с 6 класса я и выбрала будущую профессию. В 1993 году с отличием окончила медучилище по специальности «фельдшер». Два года проработала на скорой помощи, а потом фельдшером в средней школе. После переезда в Ижевск пришлось долго искать работу. В 90-е годы было непросто устроиться, медики не требовались. После долгих поисков нашла объявление о вакансии медсестры-анестезиста в городской больницу № 7 и то на непостоянную работу. Мне сказали, что возьмём на время, а потом посмотрим. Так и осталась, работаю здесь непрерывно с 1 августа 1996 года.

В 2011 году я окончила факультет высшего сестринского образования Ижевской медакадемии, в том же году поступила в интернатуру на кафедру «Общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением».

– Как спустя годы изменилась профессия медсестры?

– В Городской клинической больнице № 7 располагается нейрохирургический центр, куда поступают тяжёлые больные с черепно-мозговой травмой, с онкологией головного мозга, с травмами и заболеваниями спинного мозга, сосудистой патологией, пострадавшие в ДТП. Благодаря открытию в республике сосудистого центра в больнице произошла разгрузка: пациентов с сосудистой патологией, с автодорожными травмами и детей начали принимать там. У нас остались больные с черепно-мозговой, криминальной и бытовой травмой, а также травмами позвоночника. При этом не могу сказать, что нагрузки стало меньше, хотя работать теперь намного интереснее, потому что внедряются современные технологии. Медицина развивается колоссальными темпами, и сестринское дело тоже. Наша больница – одна из передовых по внедрению сестринских технологий. В отделении, например, организован центральный пост обезболивания. Ежедневно ответственная сестра-анестезистка обеспечивает учёт, хранение и выдачу препаратов для обезболивания.

В помещении находится сейф для хранения этих препаратов. Кроме того, в работе помогают передвижные мобильные процедурные столики. Раньше больных приходилось перевозить в перевязочную, сейчас процедуры мы можем проводить вблизи постели пациента. Мы внедрили в работу технологии простых медицинских услуг по уходу, разрабатываем алгоритмы, стандарты операционной процедуры. Произошло разделение должностных обязанностей: теперь младшие медсёстры по уходу за больными (раньше они назывались санитарками) ухаживают за пациентами, а медсёстры контролируют и корректируют их работу.

В отделении внедрили безвёдерную систему уборки, применяем так называемые моп-методы, когда весь необходимый для работы персонала инвентарь находится в специальной тележке. Новые методы позволяют снизить расходы на уборку, улучшить её качество, облегчить труд младших медсестёр и повысить его статус. Одними из первых мы занялись клинингом на уровне своей больницы. Персонал производит влажную уборку в чистой зоне: административных кабинетах и коридорах. А ещё в больнице имеется централизованный участок по обеззараживанию медицинских отходов, который занимается сортировкой отходов.

– У отделения анестезиологии-реанимации горбольницы № 7 прекрасные результаты по профилактике пролежней. Как вы их добились?

– Действительно, за последнее десятилетие в нашем отделении нет вновь возникших пролежней. Это очень важное достижение. Ведь пролежни мучительны для пациента, а их лечение стоит дорого. Считаю, что в профилактике пролежней, в том числе, помогло внедрение бригадного метода ухода за тяжелобольными пациентами. В бригаде работает пять человек: три медсестры и две младшие медсестры по уходу за больными. Мы обучаем родственников, опекунов или пациентов основным принципам ухода, потому что должен быть диалог и командная работа с пациентами. В 2011 году мы провели республиканскую конференцию «Совершенствование медицинской помощи пациентам, имеющим факторы риска развития пролежней», которая получила живой отклик от коллег со всей Удмуртии. Мы продвигаем нашу сестринскую технологию в республике, разрабатываем всевозможные памятки, брошюрки для пациентов, проводим учёбу и мастер-классы.

– Как в вашем отделении построена работа с молодыми специалистами?

– В отделении развито наставничество. Больше половины наших медсестёр имеют высшую квалификационную категорию, к каждой из них можно прикрепить начинающего специалиста. Стараемся, чтобы привыкание к работе у молодых коллег проходило безболезненно, помогаем им, подсказываем. В 2012 году организовали большую работу по изучению адаптации молодого специалиста в отделении анестезиологии и реанимации. Разработали анкеты, провели опрос, в результате которого выяснили, что первые полгода молодой специалист нуждается в поддержке. Разработали памятку, организовали школу наставника и молодого специалиста.

– Ваши коллеги говорят, что вы никогда не пройдёте мимо чужой беды…

– Помогать – образ моей жизни. Иначе не могу. В 2012 году семьёй поехали отдыхать на море, наш путь лежал через Крымск, где как раз произошло страшное наводнение. В числе сотен других волонтёров я тоже помогала пострадавшим, раздавала вещи, успокаивала. С 2010 года я состою в Одноклассниках в группе «Братские могилы Второй мировой войны». Она занимается поиском без вести пропавших солдат и мест их захоронения. В 2016 году ко мне за помощью обратилась жительница села Завьялово Людмила Михайловна Плотникова, которая давно хотела установить, где захоронен её отец-фронтовик. Я обратилась в Центральный архив Минобороны, российский и польский Красный Крест, переписка длилась пять лет, нам удалось найти место захоронения отца Людмилы Михайловны. Выяснили, что его останки покоятся в польском городе Ключборк. В короткие сроки сделали загранпаспорта, оформили визу и в майские праздники отправились в Польшу. А до этого в День Победы дали интервью Андрею Малахову и прошли с «Бессмертным полком» по Красной площади, Людмила Михайловна – с табличкой, которую везла на могилу отца.

– Вы каждый день спасаете людей, находящихся на грани жизни и смерти. Как удаётся не выгореть?

– Чтобы работать плодотворно и не выгорать, нужно заниматься профилактикой, иметь любимое дело. Я, например, много путешествую по святым местам России. Меня поразили Дивеевский монастырь, Троице-Сергиева лавра и город Муром. А ещё увлекаюсь историей, мне нравится всё, что связано с нашими предками, стариной, собираю древние монеты и старые иконы.

– То есть вы верующий человек?

– Да, в 9 лет меня крестили. Папа специально возил на Украину. До сих пор храню свой первый крестик. Когда человек живёт с верой, он становится милосерднее и гуманнее. Эти качества особенно важны в нашей профессии. Если пациент чувствует доброе к себе отношение, он не теряет веру в победу над болезнью и начинает выздоравливать.

– Вы же ещё находите время для общественной работы?

– Да, я член правления Региональной ассоциации медицинских сестёр Удмуртии. Не мыслю своей жизни без общественной работы. Я всегда была активисткой, и в школе, и во время учёбы в училище, когда сын ходил в детский сад и учился, возглавляла родительские комитеты. Жизнь, чтобы не быть скучной и пресной, не должна ограничиваться лишь работой и домом, нужно развиваться и совершенствоваться. Когда, как поётся в песне, «вместо сердца – пламенный мотор», человек успешен и интересен.

Благодарность коллегам

Нина Васильевна Никифорова благодарит за поддержку и веру в неё главного врача Городской клинической больницы № 7 Игоря Борисовича Стародубцева, главную медсестру Аиду Ильсуровну Хуснутдинову, заведующую отделением анестезиологии-реанимации Татьяну Демьяновну Загребину и всех коллег по отделению.

В тему

Нина Никифорова совместно с заведующей отделением анестезиологии-реанимации разработала и внедрила в работу врачебного и сестринского персонала «Карту наблюдений» за больными в посленаркозном периоде, «Карту взаимозависимых сестринских вмешательств», усовершенствовала «Лист сестринского наблюдения за пациентами с риском развития пролежней». Эти разработки упростили работу персонала и повысили качество оказания медицинских услуг.

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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