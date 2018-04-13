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Мотивация на победу. Уроки Галины Кулаковой - самой уважаемый лыжницы в мире

13 апреля
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Дорожки и крыша дома Галины Кулаковой, что в завьяловском посёлке «Италмас», аккуратно вычищены. Уютно, чисто и внутри. Радушно встречает хозяйка. В её манере общаться просвечивают разные грани характера – то смешливость, в том числе над собой и своими проблемами, то теплота, когда вспоминает близких и друзей по спорту, то железные нотки, которые она, впрочем, быстро гасит, то серьёзность, и тогда понимаешь: то, о чём она говорит, не проходное, это её убеждение.

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Догнать и обогнать

– Когда я выходила на старт, у меня всегда было огромное желание – выиграть, – объясняет знаменитая лыжница Галина Алексеевна Кулакова составляющую своих успехов на соревнованиях всех уровней, в которых ей довелось участвовать. – Если кто–то впереди, значит, его надо догнать и обогнать. Но не все так настроены. Некоторые девушки в нашей сборной говорили нам с Раисой Сметаниной: вам надо, вы и тренируйтесь. В результате мы с Раей четырёхкратные золотые олимпийские чемпионки, а те так и остались ни с чем.

Мотивация на победу может быть воспитана тренером, окружением, социумом, но самая эффективная та, которая вырастает в сознании человека как желание саморазвития, или самоактуализации, как это называл классик психологии Абрахам Маслоу. У четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр, девятикратной – мира, тридцатидевятикратной – СССР стремление к преодолению трудностей – в крови, выработано с детства, юности нелёгкими условиями жизни в военное и послевоенное время. Впрочем, как у многих из её поколения. Но только этого недостаточно.

– Мне тренеры всегда говорили, что я – способная, особенная. Но плюс к этому считаю, что для победы в лыжном спорте, да и в любом другом, нужен труд – тяжёлый труд, который закаляет, укрепляет. Вот мне уже 75 лет, в прошлом году отметила юбилей. Вы думаете, как я начала сегодняшний день? Чистила снег во дворе и на крыльце, сгребала с крыши. Посмотрите на нашу поленницу – в ней всегда больше дров, чем у других односельчан. Потому что мы с моей подругой Ниной Аркадьевной Парамоновой постоянно собираем в соседнем лесу валежник. Увидели упавшую березу – домой за пилой и топором. Шир–шир – порубим, попилим и вот уже несем домой дровишки. В результате и лес очищен, и в камине и плите огонь горит. Я пришла в спорт в 22 года уже крепкой, закалённой, сильной – с детства помогала матери (отец погиб на войне) поставить на ноги маленьких братьев и сестёр, потом работала дояркой и телятницей, а значит, на себе таскала вёдра с водой, чтобы всю эту живность напоить, на спине – мешки с сухим кормом. Рубила и пилила лес, когда строили дом для мамы. В восьмидесятых годах мы с Ниной Аркадьевной на собственные сбережения сами возводили этот дом в посёлке «Италмас», где сейчас живём (музейным пристроем на втором этаже занималась уже республика). Один наш мужичок, увидев, как я тащила на себе мешок, сказал: зря ты это – надорвёшься, детей не будет. Так и случилось.

Закалка и тренировка

– Сейчас жизнь другая. Молодёжь растёт в нормальных, а некоторые и тепличных условиях. И как же тогда растить лыжный резерв? Дети, подростки прикованы к компьютерам, к физическому труду большая часть не приучена. Выходит, они – безнадёжны. И физическая закалка не та, и психологический настрой – на комфорт и лёгкий успех.

– Сегодня даже наши сельские ребята, не говоря о городских, всё свободное время просиживают за компьютерами. Ко мне в музей приходят и приезжают школьники со всей республики и из других регионов. Посмотрят на награды и подарки и обычно спрашивают: а как вы добились всего этого? Говорю – надо трудиться. Я уже пришла в спорт закалённой физически. А современным ребятам нужно набирать спортивную форму через усиленные тренировки, что также непросто. Как воспитывать резерв? Для этого нужна современная инфраструктура. Я в лыжах – самоучка. Брат, уходя в армию, оставил мне свои плохонькие лыжи, и я на них ходила даже через Каму по льду. А сегодня не обойтись без спортивных баз, пунктов проката, детско–юношеских спортивных школ и обычных школ, где детей ставят на лыжи, обучают правильному дыханию и прочему. Всё это было доступно и в советское время, но в 90–е годы посыпалась вся материальная база – центры, прокат и спортшколы закрывались, старые лыжи вышли из строя. Была хорошая спортивная школа на Воткинском шоссе, где тренировала моя подруга Тамара Тихонова. Сейчас этой ДЮСШ нет. В общеобразовательных школах, я знаю, лыжами практически не занимаются. Лыжи, ботинки стали дорогими и в полном объёме их нигде не хватает. На Воткинском шоссе осталась с прошлого отличная лыжная база «Снежинка» для детей. Сегодня и там лыжи в дефиците. Даже в прокате Спортивно–оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А. Кулаковой, что на Якшур–Бодьинском шоссе, лыж недостаёт. Теперь каждому нужно иметь своё оснащение, но людям из бедных и неблагополучных семей приобрести его не по силам.

– А что происходит в лыжном центре имени Г. Кулаковой? В каком он состоянии?

– Там с лета нет постоянного руководителя – хорошего хозяйственника. А такой нужен – разваливается вновь построенный корпус, требуется отдельно стоящее строение для смазки лыж. Дело это – серьёзное, но не рассчитанное на обычное помещение, где находятся люди, так как современная профессиональная смазка высокотоксична.

– В посёлке «Италмас», где вы живёте, есть лыжная трасса, и как она используется?

– Трасса у нас замечательная, освещённая, на 500 метров. Когда мы только сюда переехали, детей на ней всегда было много. В школе работал хороший тренер. Наша школа занимала первые места по лыжам в Завьяловском районе. Мы тогда с Ниной ещё бегали на лыжах, участвовали в соревнованиях за посёлок. Тренера не стало, и трасса опустела. Очень жаль. От тренера многое зависит, я благодарно вспоминаю тренера сборной страны по лыжам Виктора Иванова, который воспитал целую плеяду замечательных отечественных лыжников, включая меня.

Формула успеха

– Итак, возникает формула успеха для начинающего лыжника – занятия лыжами и физической культурой с детства, здоровье, наличие спортивной базы.

– А постоянные соревнования? Без этого не выработаешь настрой на победу и мастерство. В наше время было, кажется, восемь всесоюзных спортивных клубов, и все спортсмены, включая лыжников, постоянно встречались на лыжне, учились побеждать. А психологическая устойчивость разве не важна? Мы с Раисой всей душой болели за нашу малышку Алину Загитову и радовались её победе в Пхенчхане. А вот в Милане причина её падений и как результат проигрыша – только в психологической слабости. Не расслабляться после побед, идти на каждое новое соревнование, как на первое в жизни, – закон для спортсмена. Я уверена, что Алина справится с этим.

– И смелость нужна, не надо ничего бояться, – добавляет Галина Алексеевна. Она вспомнила, как поехала в гости к Раисе Сметаниной в Сыктывкар. Вместе они отправились на лыжах при температуре минус 25 градусов вдоль Печоры к чуму, где жил брат Раисы – оленевод. А потом – обратно, также на лыжах. Вот это женщины! Из тех, кто коня на скаку и так далее.

– Что бы вы хотели пожелать нашей молодёжи, мечтающей о таких же спортивных результатах, как у вас?

– Трудиться, трудиться и трудиться. Любить лыжи и иметь в жизни цель. У меня всегда была такая цель – добиваться победы, стать лучшей. И я это сделала.

Республике – идти на золотые медали

– Вы, конечно, смотрите на телеэкране чемпионаты, соревнования. И какое у вас мнение о сегодняшнем состоянии лыжного и других видов спорта в России?

– Парни–лыжники выступают неплохо, а биатлонисты не порадовали. Особенно огорчил допинговый скандал, где Россию обвинили во всех грехах. Убрали с соревнования чистых и при том сильнейших лыжников. Это беспредел. Мы, спортсмены страны, привыкли всегда быть лучшими и победителями. А тут нас пытаются посадить в лужу. Теперь надо доказать, что нас ничем не сломить. А за допингом следили всегда. Я один раз тоже попалась. На Олимпиаде в Инсбруке в 1976 году простыла, начался кашель, насморк. Ночью не сплю, дышать не могу. Закапала в нос. Проба показала малую дозу эфедрина. Меня не отстранили, но одну медаль отобрали. А вообще–то я никогда не поверю, что из–за допинга лыжник побежит быстрее.

– Каким для вас был прошлый 2017 юбилейный год?

– Трудным из–за болезней – моих и Нины Аркадьевны. У меня хронический бронхит, полученный в процессе спортивной жизни. Ведь выходила на соревнования и тренировки невзирая на недомогания.А сколько травм – не перечесть. Вывих плеча, растяжение связок… Всё это периодически даёт о себе знать. Юбилей из–за не хотела болезней отмечать, но, как всегда, преодолела себя. Рада, что республика подарила мне новый японский автомобиль с автоматическим управлением. Быстро отвыкла от механического переключения скоростей и с удовольствием вожу.

Сегодня Галиной Кулаковой гордится республика, любители спорта восхищаются ею, стараются понять, как скромной телятнице и доярке удалось стать одной из лучших лыжниц страны. А формула успеха одна и для спорта, и для жизни – сильная мотивация к победе во всем. Сейчас к власти в Удмуртской Республике пришли молодые современные политики и экономисты, назначен новый министр спорта. – Вы чувствуете, что идёт рост профессионального и любительского спорта? Ещё не так давно в России процент людей, занятых в любительском спорте, равнялся семи–восьми, при этом в США – тридцати. Похоже, что ситуация, в том числе в нашей республике, меняется в лучшую сторону.

– И меня это радует. Я вижу, как много стало спортивных событий в Удмуртии и в Ижевске. К моему юбилею в декабре был проведён Первый лыжный марафон, названный моим именем. В первом десятилетии этого века почти во всех райцентрах построены стадионы и лыжные базы, в чём большая заслуга предыдущего главы республики Александра Волкова. Сейчас его эстафету принял Александр Бречалов – спортивный крепкий мужчина с военной выправкой. Первый раз увидела его в Воткинске на соревновании по триатлону. День был холодный, ветреный, а он уверенно плыл через Воткинский пруд, невзирая на большие волны. На моём именном марафоне в декабре пробежал дистанцию в 10 километров на лыжах. Желаю ему плодотворной работы, чтобы наша республика не тянулась в хвосте, а выходила в чемпионы по всем показателям.

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Автор статьи

1021054 Нина ПУЗАНОВА Все материалы этого автора

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