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Москва VS Санкт-Петербург: связисты назвали любимые города уральцев

13 февраля
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Жители Урала предпочитают звонить в Москву, а писать сообщения – в Санкт-Петербург. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав направления коммуникаций своих абонентов.

В топ самых популярных городов для интернет-серфинга уральцев вошли Сочи, Омск и Казань - в поездках по этим местам жители нашего региона потребляют наибольшее количество интернет-трафика.

По данным связистов, за последний год уральцы начали значительно чаще пользоваться интернетом в путешествиях по городам России. Суммарный интернет-трафик абонентов «МегаФона» за последние 12 месяцев вырос в 3 раза. Общее количество междугородних звонков увеличилось на 25%.

Рост мобильного общения аналитики «МегаФона» связывают с выгодными условиями по обновленным тарифам «Все включено», с которыми мобильный интернет, пакеты минут и SMS предоставляются на тех же условиях, как дома, при этом, звонки на номера «МегаФона» по России остаются бесплатными даже после исчерпания пакета.

«Мы предложили жителям Урала еще больше возможностей для общения по России, и судя по росту голосового и интернет-трафика - многие абоненты оценили эти преимущества, а главное доступность в цене. Каждый второй наш клиент выбирает именно тарифы «Все включено» - это одно из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов. Размеры общений - «Все включено S» и «Все включено М» стали хитами подключений в нашем регионе», – отметил Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Еще одна из причин растущей популярности линейки «Все включено» – возможность получить услуги связи в одном пакете по «оптовым» ценам. Абонент может выбрать пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена тарифов позволяет точно планировать расходы на связь.

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