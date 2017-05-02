Московский детский книжный клуб «Я люблю читать» подарил сельским библиотекам Ярского и Юкаменского районов Удмуртии около 400 экземпляров новых детских книг, выпущенных издательством "Настя и Никита".
В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев, по приглашению которого детский клуб приехал в Удмуртию, и депутат республиканского парламента Рауф Каримов.
Социально-значимый проект книжный клуб «Я люблю читать» посвящен ранней профориентации сельских детей через знакомство с самыми разными профессиями — героическими, редкими, самыми обычными и необходимыми и даже исчезнувшими. По замыслу авторов проект должен помочь решению проблем наполнения сельских библиотечных фондов современными детскими книгами, патриотическому воспитанию и популяризации чтения среди детей младшего и среднего школьного возраста.
"Сейчас все больше и больше обращаются к интернету. Читают с компьютеров, телефонов. Это не совсем правильно. Почему так делают? Потому что не обновляются книжный фонд, или мало обновляется. Когда красочные книги появятся, дети с удовольствием будут читать. Будут читать именно книги, а не с электронных устройств. Поэтому мы вот такое решение приняли - самые дальние районы поддержать, - говорит Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. - Такую работу надо проводить повсеместно, чтобы у нас обновлялся книжный фонд, и появлялись всё новые и новые книжки, не растрепанные, а свежие яркие, красочные, чтобы их с удовольствием читали и дети, и взрослые".
Первое мероприятие прошло в библиотеке Ярского района. Для детей младшего школьного возраста мастер-класс провела гостья из Москвы книжный педагог Надежда Алексеева.
"Детский книжный клуб "Я люблю читать" выиграл президентский грант по программе "Профессии моей большой страны". Сегодня мы с ребятами поговорили о разнообразном мире профессий, чтобы расширить их знания на эту тему. У нас прошло познавательное интерактивное мероприятие, - говорит Надежда Алексеева. - Библиотека по этому проекту получает в отдел комплектования 193 новые детские книги, выпущенные издательством "Настя и Никита". И самое приятное, в конце мероприятия мы каждому ребенку-участнику, их сегодня 30 человек, дарим вот такой вот комплект из 15 книг. Мы надеемся, что такие подарки вызовут ещё дополнительный интерес к чтению. И может быть, послужат началом формирования своей собственной библиотеки. Это одна из задач проекта", - подчеркивает книжный педагог.
Мастер-класс, который провела Надежда Алексеева, разработан по книгам издательства «Настя и Никита». Среди них книга знаменитого путешественника Фёдора Конюхова «Как я стал путешественником», Владислава Третьяка «Трус не играет в хоккей». Названия других книг тоже говорят сами за себя - «Циолковский. Вперед к звездам», «Адмирал Макаров. В море — как дома», «Николай Пирогов. Великий хирург» и другие. Дети на таком мероприятии работают над заданием «Профессии моей семьи» и раздумывают о том, кем бы хотели стать они сами.
Подарок из 193-х современных познавательных детских книг получила и Юкаменская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Здесь тоже прошло интерактивное мероприятие для детей, где принял участие Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. Радости ребят не было предела, ведь каждый из них получил в подарок комплект из 15 новых книг.
"Книжный фонд у нас богат, но пополняется не так часто как хотелось бы, - говорит Алевтина Бекмансурова, главный библиотекарь отдела комплектования Юкаменской межпоселенческой библиотеки. - Очень хорошую помощь нам оказывает республиканский бюджет, федеральный бюджет. Местный бюджет правда мало нам выделяет денег. Хотелось бы чтобы мы побольше получали книжек".
По словам библиотекаря, очень мало поступает книжек для детей, а имеющиеся быстро приходят в негодность. Поэтому новому поступлению здесь очень рады.
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