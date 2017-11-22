В лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова завершается работа над скульптурным изображением древней жительницы городища Учкакар. Одно из крупнейших городищ Чепецкой археологической культуры располагается в Ярском районе Удмуртии, на правом берегу реки Чепцы. Предполагается, что возраст женщины - 25-30 лет, время её проживания на городище - XI-XII вв.
К работе ученые приступили в сентябре этого года. Реконструкция продлится до 20 ноября, в результате в лаборатории изготовят скульптурный бюст жительницы городища в натуральную величину, а также рисунки анфас и в профиль.
Как сообщается на странице группы «Гид из прошлого» в соцсетях, это первая и единственная реконструкция внешности представителя чепецкой археологической культуры.
В лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова специалисты собрали и воссоздали около четырехсот портретов-реконструкций по черепам известных исторических личностей, а также представителей древних археологических культур. В «резюме» лаборатории есть такие имена, как великие князья Олег Рязанский и Ярослав Мудрый, этнограф Николай Миклухо-Маклай и даже сам царь Иоанн Васильевич Грозный.
На фото: Елизавета Веселовская замеряет череп древнего удмурта — это подготовительный этап работы над реконструкцией внешности. Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.