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Московские ученые воссоздают внешность праудмуртки, жившей в 11-12 веках

8 ноября
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Doc6xabt6mrud117husn1ti 800 480 Московские ученые воссоздают внешность праудмуртки, жившей в 11-12 веках

В лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова завершается работа над скульптурным изображением древней жительницы городища Учкакар. Одно из крупнейших городищ Чепецкой археологической культуры располагается в Ярском районе Удмуртии, на правом берегу реки Чепцы. Предполагается, что возраст женщины - 25-30 лет, время её проживания на городище - XI-XII вв.

К работе ученые приступили в сентябре этого года. Реконструкция продлится до 20 ноября, в результате в лаборатории изготовят скульптурный бюст жительницы городища в натуральную величину, а также рисунки анфас и в профиль.

Как сообщается на странице группы «Гид из прошлого» в соцсетях, это первая и единственная реконструкция внешности представителя чепецкой археологической культуры.

В лаборатории антропологической реконструкции имени Михаила Герасимова специалисты собрали и воссоздали около четырехсот портретов-реконструкций по черепам известных исторических личностей, а также представителей древних археологических культур. В «резюме» лаборатории есть такие имена, как великие князья Олег Рязанский и Ярослав Мудрый, этнограф Николай Миклухо-Маклай и даже сам царь Иоанн Васильевич Грозный.

На фото: Елизавета Веселовская замеряет череп древнего удмурта — это подготовительный этап работы над реконструкцией внешности. Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

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