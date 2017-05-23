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Московская зарплата выпускников ИжГТУ превышает 70 тысяч рублей

22 мая
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ИжГТУ вошел в рейтинг лучших технических вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-отрасли

07 best it perks Московская зарплата выпускников ИжГТУ превышает 70 тысяч рублей

ИжГТУ вошел в рейтинг лучших технических вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-отрасли, сообщает Пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2011—2016 года выпуска.

Рейтинг 2017 года возглавил Московский физико-технический институт (государственный университет). В тройку лидеров впервые вошел Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, вытеснивший на 4-е место Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, единственный из вузов Удмуртской Республики, вошел в рейтинг, заняв 18-е место в двадцатке лучших технических вузов. В прошлом году ИжГТУ также входил в двадцатку лучших, занимая 16-е место.

По показателям рейтинга, зарплата в Москве выпускников ИжГТУ имени М. Т. Калашникова – 73 тыс. руб., средний балл ЕГЭ – 67, 6, процент оставшихся в городе после обучения – 58 процентов.

Фото: surfingbird.ru

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