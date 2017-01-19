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Московская группа "Рождество" выступит с концертом в Ижевске

19 января
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%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b0 Московская группа "Рождество" выступит с концертом в Ижевске

Песни группы «Рождество» правдивые, понятные каждому, берущие за душу - можно отнести и к шансону, и к лирической рок-музыке. Но главное - то, что характерные гитарные переборы, уносящие в не столь далёкие 80-е, и проникновенный вокал, чувственный саксофон и весёлая гармонь неизменно рождают в душе слушателей самые светлые чувства!

Творчество группы «Рождество» отмечено многими наградами. Музыканты коллектива - обладатели премии «Питер FM» в номинации «Народный выбор» и звания «Маэстро шансона» 2011 года, победители фестиваля «Гуляй, душа», хит-парадов радиостанций «Добрые песни», «Питер FM» и «Радио Шансон». Такой любовью народ одаривает немногих!

Возрастное ограничение 16+

На правах рекламы.

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