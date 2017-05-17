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Мошенница через Интернет похитила 80 тысяч рублей у доверчивого ижевчанина

16 мая
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Девушка на одном из Интернет-сайтов познакомилась с жителем Ижевска. После непродолжительного общения она попросила его одолжить денег, пообещав вернуть

Photo 91473 Мошенница через Интернет похитила 80 тысяч рублей у доверчивого ижевчанина

В Удмуртии полицейскими задержана жительница Якшур-Бодьинского района, похитившая более 80 тысяч рублей у доверчивого ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, в 2015 году девушка на одном из Интернет-сайтов познакомилась с жителем Ижевска. После непродолжительного общения она попросила его одолжить денег якобы для лечения матери, пообещав вернуть. Ижевчанин не стал отказывать. В последующем злоумышленница еще дважды получала деньги от потерпевшего. Общая сумма перечислений составила 81 тысячу рублей.

Около года мужчина ждал, что деньги будут возвращены, однако девушка под различными предлогами не отдавала долг. В январе 2017 года мужчина обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Фото: penz-obl.ru

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